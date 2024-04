Landen moeten alweer de scholen sluiten, dit keer door extreme hitte

Na de pandemie moeten opnieuw verschillende landen in Azië en Afrika de scholen sluiten. De oorzaak is dit keer extreme hitte, die onderwijs onmogelijk maakt.

Bangladesh heeft deze week alle scholen in het land gesloten, nadat de temperatuur in het land was gestegen tot 42 graden Celsius. Daardoor zijn 33 miljoen kinderen verplicht om thuis te blijven. De overheid raadt de bevolking aan om in de schaduw te blijven en 3 liter water per dag te drinken.

Ook in de Filipijnen eist de hitte een hoge tol van het onderwijssysteem. De leerlingen van zevenduizend publieke scholen zijn er al overgeschakeld op thuisonderwijs. Meer dan driekwart van de leerkrachten beschrijft de hitte als “ondraaglijk.”

