Lamont Dozier herdacht

“De middelste” van het trio Holland-Dozier-Holland herdenken, en dan proberen “het beste van” te kiezen. Eigenlijk onbegonnen werk.

Eerst maar eens zijn laatste grote eigen plaat, de hitversie ging naar anderen en hij kondigt al de Chic-sound aan zonder dat Edwards & Rodgers er aan te pas komen.



Going back to my roots, 1977

En dan de HDH-collectie, die niet alleen maar wel grotendeels Motown beslaat. De grootste crossover van zwarte muziek (R&B) naar het grotere, commercieel interessante witte publiek. En de sprong is perfect gedaan, wat is het moeilijk kiezen.

Keuze 1 van Pyt:



How sweet it is, Marvin Gaye, 1964

De keuze van Gabriëlle Jurriaans;



The happening, Supremes, 1967

Mijn keuze 1:



You keep running away, Four Tops, 1967

De keuze van Rob Bloemkolk:



Can I get a witness, Marvin Gaye, 1963

Pyts keuze 2, ook Robs tweede keuze:



Nowhere to run, Martha & the Vandellas, 1965

De keuze van @dadaland, animatrix en samenstelster van onze Alternatieve Top-2000:



(I’m a) Roadrunner, Junior Walker and the All stars, 1966

Begin 1968 braken HDH met Motown omdat ze – ongetwijfeld terecht – klaagden dat ze te weinig zelf terugzagen van de enorme hits die ze voor de Motown-artiesten schreven. Er knapte iets aan beide kanten.

HDH hebben nog schitterende dingen geschreven eenmaal voor zichzelf begonnen na hun vertrek, maar de Motown-magie was er niet meer. En voor Motown was het vertrek ook niet goed.

Mijn keuze 2, uit de post-Motowntijd:



Band of gold, Freda Payne, 1970

Keuze 2 van @dadaland:



Jimmy Mack, Martha and the Vandellas, 1967

Pyts keuze 3:



This old heart of mine, Isley Brothers, 1966

Mijn keuze 3, ze worden bepaald per artiest, laat ik eens een minder bekende groep doen met een schitterend nummer dat ook door allerlei anderen is gedaan.



Put yourself in my place, Elgins, 1966

Het is er allemaal en hoe tijdloos is het, en tegelijk is het een verdrietige gedachte: zo maken ze ze niet meer.

Lamont Dozier ruste in vrede.

– Uitgelichte afbeelding: Door Philkon Phil Konstantin – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7284603