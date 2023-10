Lachen met Baudet

Als je temidden van alle ellende ook nog eens wilt lachen, lees dan dit interview met Baudet in – God-betere-het – de Volkskrant. Het is een tamelijk opzichtige poging een fascist wit te wassen, maar gelukkig draait Baudet zichzelf effectief de nek om.

Bij de tentoonstelling Stilstaan bij corona vertelde Arianne de Jong dat zij binnen een week haar 52-jarige broer verloor. Hij geloofde in Baudet, niet in het virus. Als u zo’n verhaal hoort, trekt u zich dat dan aan? ‘Nee, waarom? Aan dat verhaal zitten zoveel losse eindjes.’ Hij liet zich niet vaccineren omdat hij naar u luisterde. ‘Dat is ook heel verstandig.’ Dat is heel onverstandig. Daardoor had hij geen weerstand opgebouwd tegen het virus en is hij eraan overleden. ‘Wat u nu zegt, is onbewezen. Er zijn veel goede redenen om aan te nemen dat het vaccin je weerstand verzwakt. Het bestaat dat mensen overlijden aan corona. De kans is heel klein, maar het komt voor en dan is dat heel rot. Maar dat doet niets af aan onze analyse dat al die maatregelen volkomen overtrokken waren.’

Verder wil Baudet een referendum over de maximumsnelheid op autowegen, is hij na een gesprek met Henk Bleker tot de conclusie gekomen dat de stikstofcrisis een hoax is en denkt hij dat “de agressor in het conflict in Oekraïne het Amerikaans imperium is”. Ook is Baudet van mening dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. Daaraan twijfelen is gezond, want het betekent dat je “een vrije geest” hebt.

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73142900