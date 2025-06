Laatste nieuws uit Iran

Israël heeft het hoofdkwartier van de Basij, een paramilitaire organisatie die o.a. functioneert als religieuze politie, gebombardeerd. De eerste berichten spreken over honderden doden, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Het IDF zegt ook het hoofdkwartier van de Revolutionaire Garde aangevallen te hebben. Volgens het Israëlische leger zijn daarbij veel Gardisten gedood. Boven Teheran hangen dikke rookwolken.

De hoofdingang van de beruchte Evin-gevangenis, waar veel politieke gevangenen achter de tralies zitten, is opgeblazen door de Israëlische luchtmacht.

BREAKING: The gates of Iran’s notorious Evin prison were just bombed by Israel.

Thus prison is infamous for locking up journalists, activists, and political dissidents to crush any opposition to the IRI.

Israel is fighting the regime’s machinery of oppression. pic.twitter.com/GWJg3Cb5ZN

— Hen Mazzig (@HenMazzig) June 23, 2025