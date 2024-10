La misère du gauchisme néerlandais

Die lieden raden mij aan er over te zwijgen, maar het lukt mij niet helemaal. Of helemaal niet. Ik moet zeker en vast familie in die stad hebben ook al heb ik er geen contact en nauwelijks weet van. De stad van de kruikezeikers. Daar was laatst een demonstratie van vele tientallen mensen (tussen vijftig en honderd zegt het verslag – dan weet je dat het godzijdank niets voorstelde) voor Palestina. Ik heb geen idee of lui in Nederland ook al niet in staat zijn deze historische plaats op de wereldkaart aan te wijzen. Of beslist niet weten welke rivier en welke zee er aan de orde zijn in hun kreet “From the river to the sea”. Wat ze wel weten wordt uitgedrukt in de leuzen die daar in Tilburg te horen waren:

Say it loud, say it clear – We don’t want any Zionists here! Say it loud, say it loud – Lebanon, you make us proud!

Is het lafheid, dit in die taal te roepen? “Vraag het maar aan mijnheer pastoor! Door de zionisten gaan we er onderdoor!” Eh, nou nee hè, dat laat te duidelijk blijken waar je het over hebt. Laat ze in Tilburg maar denken dat WIJ internationaal zijn, met onze vele tientallen. Het verslag van deze manifestatie, die uiteraard naar meer smaakt zoals altijd, komt van iemand die van hogerhand gevierd wordt als anarchist. Iemand die het over een criminele staat heeft, waarmee Israël bedoeld wordt – je hebt dus ook niet-criminele staten, wat een verrassend anarchistisch inzicht genoemd mag worden. Iemand die ook afstand heeft genomen van Krapuul omdat een onzer een zich als anarchist presenterend type die met een Palestijnse vlag zwaait imbeciel noemde. Validisme! Hetgeen blijkbaar erger is dan antisemitisme. Want zeker die eerste kreet van die fijne demonstratie van vele tientallen lui in Tilburg valt niet anders te benoemen.

Soms heb ik de neiging עם ישראל חי in een bio op een sociaal medium te zetten. Dan raadpleeg ik Gustav Landauer (bijvoorbeeld) even en hij schudt nee. Al weet ik vrij zeker dat hij het er wel mee eens is.

Ik moest het toch even kwijt. Al raden die lieden mij dat ik het late.

– Uitgelichte afbeelding: By David Shankbone – David Shankbone (own work), CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1616124