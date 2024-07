Kwaadaardige onbenulligheid en rode verf

Een verhelderend bericht van Indymedia, vaak een verdacht medium geweest en nu weer, misschien meer dan ooit:

In de nacht van zondag 28 op maandag 29 juli heeft een groep actievoerders het Paleis op de Dam in Amsterdam getarget uit solidariteit met het Palestijnse volk. De actievoerders sturen een boodschap naar de Nederlandse regering. Ze maakten het Paleis op de Dam bloedrood om het bloed van de Palestijnen te symboliseren dat op dit moment door de straten van Gaza stroomt. “Dit overbodige gebouw symboliseert het koloniale systeem van onze natiestaat. Het staat in het hart van de imperial core die ontmanteld moet worden. Nederland ondersteunt actief de genocide, het nederzettingskolonialisme en de bezetting van Palestina.” De imperial core, voorheen bekend als de eerste wereld of de westerse wereld, is een term die verwijst naar imperialistische landen die historisch gezien hebben geprofiteerd van ongelijke uitwisseling met andere (perifere) landen. De imperial core oefent economische, politieke en meestal militaire druk uit op perifere landen en groepen om afhankelijk te zijn van de landen in de imperial core. Alle instituten die genocide ondersteunen moeten ontmanteld worden. We zullen niet stoppen totdat Palestina vrij is.

Het klinkt heel slim. Het “overbodige gebouw” is dat pas sinds de stichting van het koninkrijk der Nederlanden, het is pas sinds 1808 koninklijk paleis- afgestaan aan de koning van Holland, Lodewijk Napoleon. Het was eigenlijk het stadhuis van Amsterdam. De Oranjes hadden geen zin een vast domicilie te hebben in van oudsher niet-Oranjegezind Amsterdam dus kreeg het een hoofdzakelijk ceremoniële functie. Interessant nietwaar, dat het een paleis werd in een tijd waarin Holland, het toekomstige Nederland, koloniaal overheerst werd door Frankrijk.

Hè bah, geschiedenis. Daar moet je over lezen, of college over volgen, of allebei. We gooien rode verf vanwege de imperial core, weetjewel, en schrijven Intifada (in Latijnse letters) op de muur. Heel moedig in de nacht, ongezien door de prinsemarij.

“Imperial core” – dat het geen Nederlands woord is belooft niet veel goeds.

Maar raadpleeg prolewiki (u begrijpt, het proletariaat heeft zijn eigen wikipedia) en u komt te weten waar die imperial core zich bevindt. Leerzaam.

Hier de kaart van imperial core-landen, blauw, tegenover de zielige overheerste periferie, in rood.

IJsland, Ierland, Estland, het zijn smerige kolonisatoren. Rusland, van Oostzee tot Yukon (o nee, Alaska is opgegeven) is rood. De inheemsen van Oostzee tot Beringzee namen de Russen natuurlijk blijmoedig als Ware Vrienden in de armen om samen door die imperialistische Letten en Finnen overheerst te worden. De stiekemerds, en dat terwijl zij toch ook deel uitmaakten van het Russische Rijk.

Het Turkse (Osmaanse) Rijk, dat zich ooit uitstrekte van de Rif tot de Golf, is ook al rood en dus zielig. Op één stukje voormalig Osmaans Rijk na.

U mag nooit meer raden, als u de kaart nog niet geraadpleegd heeft.

Ik laat het hier maar bij, iets intelligents zeggen over dit soort activisme met zijn “theoretische” bagage is paarlen voor de zwijnen werpen.

– Uitgelichte afbeelding: Door C messier – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62388276