Kroniek van een aanzwellende waanzin aan de macht in de VS

Dag 157-158:

– Trump beschuldigt op social media CNN-journaliste Natasha Bertrand van het verspreiden van fake news over Amerikaanse luchtaanvallen op Iran en eist haar ontslag.

– Gezondheidsminister Kennedy kondigt aan dat de VS voorlopig niet meer bijdragen aan Gavi. Gavi financiert vaccinaties voor miljoenen kinderen wereldwijd en wil $9 miljard ophalen om 500 miljoen vaccinaties te geven en 8 miljoen levens te redden. Biden had 1,58 miljard dollar toegezegd aan Gavi voor de periode 2026-2030.

– Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrapt bijna 1,3 miljard dollar aan subsidies voor pro-democratieprogramma’s, met uitzondering van projecten in China en Jemen.

Dag 159:

– Trump beëindigt de handelsonderhandelingen met Canada vanwege een 3% digitale servicebelasting. Volgens Trump is dit een directe aanval op techbedrijven in de VS. Hij kondigt vergeldingsheffingen aan.

– Minister van Defensie Pete Hegseth kondigt aan dat de USNS Harvey Milk wordt omgedoopt tot USNS Oscar V. Peterson. Milk was een officier in de marine en een openlijk homoseksuele politicus die zich in de jaren zeventig inzette voor lhbti-rechten, Hij werd in 1978 vermoord.

– Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zegt in een persbericht dat het de tijdelijke geldige verblijfsstatus van een half miljoen Haïtianen stopzet, terwijl die nog rechtsgeldig en niet verlopen is, en hen aanmoedigt om een geldige verblijfsstatus te verkrijgen.

Dag 160-162:

– Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid plaatst een twitterbericht met de tekst ‘coming soon’, waaronder een afbeelding te zien is van alligators met ICE petjes op die een detentiekamp bewaken, als verwijzing naar tentenkamp ‘Alligator Alcatraz’ dat binnenkort geopend wordt om opgepakte migranten in vast te houden.

– Trump tekent een decreet waarin hij per direct de sancties tegen Syrië intrekt vanwege vermeende verbeteringen onder de nieuwe Syrische regering, maar hij behoudt sancties tegen individuen die oorlogsmisdaden en terrorisme ondersteunen.

-Trump tekent een memorandum waarin hij South Bow (USA) LP een presidentiële vergunning verleent om bestaande pijpleidingfaciliteiten bij de grens tussen de Verenigde Staten en Canada in Cavalier County, North Dakota, te exploiteren en te onderhouden voor het transport van alle soorten koolwaterstoffen en petroleumproducten, onder strikte voorwaarden en onderworpen aan alle toepasselijke wetten en inspecties.

Dag 163-165:

– Het begrotingswetsvoorstel van Trump (de One Big Beautiful Bill Act) wordt aangenomen met 218-214 in het Huis. Alle Democraten en twee Republikeinen stemmen tegen. De wet regelt dat belastingverlagingen voor de rijken permanent worden en Medicaid flink wordt gekort, waardoor 17 miljoen mensen met lage inkomens hun verzekering verliezen. De wet verhoogt onder andere de staatsschuld met ruim 3 biljoen dollar, financiert grootschalige uitbreiding van het deportatiebeleid en draait subsidies voor groene energie terug.

– Trump dreigt alle overheidscontracten met Elon Musk te schrappen, van raketlanceringen tot elektrische voertuigen, suggereert dat Musk dan ’terug moet naar Zuid-Afrika’ en dat DOGE er onderzoek naar kan doen wat het schrappen van contracten de overheid zou besparen.

– Trump en gouverneur DeSantis melden in een interview dat Florida leden van de National Guard zal inzetten als immigratierechters, waardoor deportatiebeslissingen niet langer drie jaar duren maar binnen drie dagen bij Alligator Alcatraz worden genomen.

Dag 166:

– Trump kondigt aan dat er in 2026 ter viering van de 250ste verjaardag van de VS een UFC-gevecht —een professioneel gemengd vechtsportduel waarbij verschillende vechttechnieken worden gebruikt— op het gazon van het Witte Huis zal plaatsvinden.

– Trump dreigt de EU met een tariefverhoging van 17% op agrarische producten als drukmiddel in handelsonderhandelingen. Het handelsconflict escaleert weer omdat de deadline van 9 juli voor een handelsakkoord nadert.

– Trump verklaart tijdens een viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid in Des Moines openlijk over de Democraten: ‘Ik haat ze echt. Ik kan ze niet uitstaan, omdat ik echt geloof dat zij ons land haten.’

– Het Ministerie van Justitie breidt volgens een memo het gebruik van denaturalisatiewetten uit naar iedereen die een mogelijke ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’ vormt. Advocaten worden opgedragen prioriteit te geven aan denaturalisatieprocedures in alle wettelijk toegestane gevallen, waaronder strafbare feiten, criminele banden en fraude bij naturalisatie.

Dag 167-169:

– Trump bekritiseert op social media Brazilië’s behandeling van voormalig president Bolsonaro en noemt dit een politieke heksenjacht. Hij roept op Bolsonaro met rust te laten en stelt dat alleen de kiezers over hem mogen oordelen.

– Trump kondigt per brief nieuwe importheffingen aan van 25 tot 40 procent voor onder andere Japan, Kazachstan, Maleisië, Bosnië en Zuid-Korea, die ingaan op 1 augustus tenzij er een deal wordt gesloten met Washington. Trump waarschuwt dat eventuele verhogingen van de tarieven door de landen bovenop de 25% zullen worden opgeteld.

– Trump tekent een decreet waarin hij de deadline voor deals over importheffingen uitstelt van 9 juli naar 1 augustus. Het decreet verlengt de tijdelijke opschorting van 25% tarieven voor alle handelspartners behalve China, dat onder een aparte regeling valt. Tegen een journalist zegt hij dat de deadline van 1 augustus geen heel harde deadline is.

Dag 170-172:

– Nieuwe gelekte audio van een donordiner in 2024 toont dat Trump dreigde Moskou en Beijing te bombarderen. Trump vertelde donoren dat hij tegen Xi Jinping zei: ‘Als je Taiwan binnenvalt, ga ik Beijing kapotbombarderen’ en tegen Poetin: ‘Als je Oekraïne binnenvalt, ga ik Moskou kapotbombarderen.’ Beide leiders geloofden hem naar eigen zeggen niet.

– Het ministerie van Volksgezondheid stuurt een e-mail naar werknemers waarin ze worden aangemoedigd om collega’s te rapporteren die DEI hebben gepromoot.

– De Trump-regering opent strafrechtelijke onderzoeken naar voormalig CIA-directeur John Brennan en voormalig FBI-directeur James Comey wegens vermeend wangedrag bij het Trump-Rusland onderzoek.

– Trump benoemt minister van Transport Sean Duffy als interim-hoofd van NASA. NASA staat voor de uitdaging astronauten tegen medio 2027 op de maan te laten landen met het laagste budget sinds de vroege jaren ’60. Minstens 2145 senior NASA-medewerkers moeten weg.

– De Trump-regering klaagt Californië aan vanwege drie staatswetten die dierenwelzijn reguleren, die volgens de regering ‘onnodige bureaucratie’ opleveren en daardoor voor hoge prijzen voor eieren zorgen.

