Krankzinnig! zegt ex-AIVD-er Postma over AFA=terrorsme-motie met VVD-steun

Ja, hij zei het: ‘KRANKZINNIG’.

En ook nog recht in het gezicht van Yeşilgöz: Ze was toch even stil… Dat was ex-AIVD-er Jelle Postma over de AFA=terrorisme-motie. Hij zat gisteravond recht tegenover haar in Pauw en De Wit bij BNNVARA.

Het doet me als jarenlang vredelievend en toch veroordeeld antifascist veel goed naar die droomscène te kijken. Ik ben actief sinds 2012 via de Antifascistische Oud-verzetstrijders Nederland en de Bond van Antifascisten AFVN-BvA – nu allebei marginaal en ik ben geen lid meer. Was mede-oprichter van het Comité van Waakzaamheid 2 met o.m. Anja Meulenbelt (tegen het herlevend fascisme – werd helaas niks). Was afgevaardigde in Praag voor de Fédération Internationale des Résistants uit Duitsland – daar zitten zelfs oud-gettostrijders uit Warschau in. En allerlei gestaalde kaders uit het oosten – op het jaarcongres vaak in uniform.

Ik kan overigens volstrekt niet tegen de Trump-term voor mijn geloof en geloofsgenoten.

Ik ben vanwege dat geloof diverse keren ernstig gediscrimineerd, toegang geweigerd en zo, wat jammer was maar goed voor mijn nederigheid. Ook een vorm van erkenning. En in de cel in Doetinchem, Nieuwegein en Naarden, dat. O ja: eens in Polen, in 1991, en dit jaar nog in Berlijn… ik vergat het bijna.

De grote boze boeman in de VS is nu door Kamala Harris openlijk een ‘Tiran’ genoemd. Ze wil gek genoeg dat de grote bedrijven hem aanpakken… maar die zitten daar niet op te wachten, dat is glashelder, ze schijten allemaal in hun broek, behalve Elon F. Musk (die ‘F staat voor ‘fascist’ sinds hij de aartsfascist Tommy Robinson steunt). Ben erg benieuwd hoe het nu met de verkoop in Nederland gaat… was nog bij zijn fabriek in juli in Berlijn.

Is daar nou niemand anders die de handschoen op wil/kan opnemen? De Trump-campagne tegen journalisten, rechters, links, AFA, emigranten, illegalen etc etc wordt steeds harder. Waar blijft Bernie Sanders? Buttigieg? NY-burgemeesterskandidaat Mamdani? Hoe ziet het er over drie of zes maanden uit? Wat een onbegrijpelijke warboel, ondanks de terugkeer van Kimmel bij ABC-Disney. Één zwaluw maakt nog geen…

