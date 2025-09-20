Koraalriffen massaal in gevaar door opwarming

Atlantische koraalriffen verliezen snel hun groeicapaciteit: bij 2 graden Celsius opwarming stopt 70 procent met groeien rond 2040 en tegen 2100 bijna allemaal. Hierdoor verliezen ze hun rol als golfbreker, wat het risico op overstromingen vergroot. Dit schrijven wetenschappers in een studie die vandaag in Nature is verschenen. Bonaire ziet nu al dat een derde van de riffen netto erodeert.

Een internationaal team van wetenschappers bracht meer dan vierhonderd koraalriffen in kaart, van Florida tot Mexico en Bonaire. Daarbij analyseerden ze zowel fossiele als huidige riffen, om beter te begrijpen hoe snel riffen vroeger groeiden en hoe hun groei nu achterblijft. Op die manier konden ze ook voorspellen of riffen in de toekomst nog gelijke tred kunnen houden met de stijgende zeespiegel.

– Lees verder bij de bron

– Artikel: Reduced Atlantic reef growth past 2°C warming amplifies sea-level impacts.