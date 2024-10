Koningin van het Hoogverraad: Jimmy Dijk in debat

Het Kamerdebat van woensdag 23 oktober had een ‘koningin van het hoogverraad’ van Jimmy Dijk (SP) in de aanbieding. Leuk – maar bij lange na niet dodelijk genoeg. Op hoogverraad staat immers tijdens hoge nood de doodstraf. Immers!

Jimmy Dijk, wijzend op Agema, letterlijk volgens het debatverslag van de Tweede Kamer afgelopen woensdag:

“Voorzitter. Daar zit ze: de vicepremier van Nederland, de koningin van het hoogverraad. De mannen in de directiekamer van het ziekenhuis en van de verzekeraars hebben haar omgepraat. Het afschaffen van het eigen risico hoeft niet meer. De liberalen van de VVD hebben haar beteugeld. Sprinkhaankapitalisten van private equity zijn haar beste klassevrienden. Naar wie wordt er hier geluisterd? Wiens belangen worden hier gediend? Zeg me wie uw vrienden zijn, dan zeg ik u wie u bent. Heeft deze minister onlangs nog een röntgenscan gedaan? Heeft zij überhaupt nog een ruggengraat of is zij gewoon een banaan? Niet eerder heeft iemand zich zo snel geconformeerd aan de macht als mevrouw Agema van de PVV. Is zij eigenlijk nog wel van de PVV? Ze spreekt, denkt en doet als haar voorgangers van de VVD en D66. Dit is wat macht doet met mensen die er niet tegen bestand zijn. Ze mag nu over alles meepraten: over AI, digitalisering en innovaties in de zorg. Het gaat bij minister Agema niet meer om ouderen, gehandicapten, longcovidpatiënten en zorgverleners.”(…)

Heerljjk is ook de maidenspeech van de nieuwste PVV’er, Folkert Thiadens (geb. 1966), nieuwe woordvoerder Zorg (let op: iets anders dan care, maar vraag niet hoe) die al 111 dagen in de Kamer zit, als opvolger van Barry Madlener – wel heel grote schoenen om te vullen! Thiadens was sinds 2010 ‘directeur bedrijfsvoering’ van de PVV-fractie. Hij herinnerde eraan dat bij zijn indiensttreding in 2010 al sprake was van een mogelijk Kamerlidmaatschap… Wat een geduld!

“Dank, voorzitter. Voorzitter, minister, staatssecretarissen, mensen op de publieke tribune en kijkers thuis. Vandaag houd ik mijn maidenspeech. Met veel plezier en eergevoel ben ik woordvoerder van de belangrijke portefeuille zorg, en dan specifiek het gedeelte care. Vorige week heb ik mijn eerste commissiedebat gehad over ouderenzorg. In de voorbereiding werd mij steeds duidelijker hoe enorm complex en breed het zorgveld is. Tegelijkertijd kan je wel stellen dat iedere Nederlander met zorg te maken krijgt, vroeg of laat. Zo ook ik. Ik zal u niet vermoeien met mijn persoonlijke zorgperikelen van diabetes en een slagaderoperatie tot het plaatsen van meerdere stents. Maar door die perikelen ben ik wel onder de indruk geraakt van de zorg en vind ik het een grote eer om woordvoerder te zijn.” (…)



Ik wil absoluut NIET!!! als PVV-basher weggezet worden… maar toch nog even de bio van de nummer 3 (=DRIE) van de PVV-lijst – ik kan het niet helpen, het is machtiger dan ik – Wikipedia:

Maar nu snap ik het! Wat ben ik toch een halfelitaire dombo (ik heb ook mijn middelbare school niet afgemaakt): Henk en Ingrid, Geert en Fleur vinden het prachtig als je zonder enig papiertje of een hersencel in de TK zit…

Ik ga maar weer eens emigreren – dat wordt dan de derde keer. Waar kan ik heen? Is er leven op Pluto? Henk Westbroek weet het antwoord. Mijn vader woonde er 25 jaar:

Waar kan ik heen,

ik kan niet naar Duitsland

Ik kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Chili

Ik wil niet naar Chili, daar doen ze zo eng

Ik wil niet wonen in Koeweit

Want Koeweit dat is me te heet

En wat Amerika betreft

Dat land bestaat niet echt

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Noord-Ierland

Niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk

Waar kan ik heen, ik kan niet naar China

Ik ga niet naar China, dat wordt me te druk

Ik wil niet wonen in Schotland

Want Schotland dat is me te nat

En de U.S.S.S.R. Dat gaat me net te ver…

– Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – File:Fleur was ook van de partij in Spijkenisse.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149776009