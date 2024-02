Kom naar de Dokwerker op 25 februari

Op zondag 25 februari wordt in Amsterdam weer de Februaristaking van 1941 herdacht. Dat gebeurt in samenwerking van ons comité en het Amsterdamse gemeentebestuur. Het comité spant zich in om er een mooi programma van te maken, met sprekers, muziek en het defilé langs het monument de Dokwerker. Dit jaar spreken naast onze voorzitter Jaïr Stranders, Johan Fretz en burgemeester Femke Halsema. Zanger, dichter, rapper Benjamin Fro treedt op.

Het comité verzoekt iedereen om een klein bloemstuk, een enkele bloem of een kleinschalig alternatief te bestellen of mee te nemen, met het oog op de duurzaamheid. Bloemisten of uzelf kunnen dat op de dag zelf afgeven op het Jonas Daniël Meijerplein.

Tijd: 16.45u