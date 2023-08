Kom 4 september naar de alternatieve opening van het academisch jaar

AOb en FNV, De Jonge Akademie en APNet houden 4 september de alternatieve opening van het Academisch Jaar 2023.

Bij deze opening staat dit jaar de vraag centraal hoe de academische gemeenschap het beste georganiseerd en aangestuurd kan worden. Moeten we toe naar een plattere organisatie waarin medewerkers en teams zichzelf aansturen? Of kunnen we niet zonder verticale sturing?

n het debat komt ook de academische vrijheid en de sociale veiligheid aan bod. En vragen als: krijgen universitair docenten promotierecht? Wat zijn de kansen voor het ondersteunend personeel? En hoe zorgen we voor meer vaste contracten?

4 september, Campusplein Vrije Universiteit, 11-12 uur