Knokpartij in Turks parlement

Je kunt zeggen wat je wilt, maar politiek leeft in elk geval wél in Turkije. Gisteren gingen de Turkse volksvertegenwoordigers met elkaar op de vuist, nadat Ahmet Şık van de linkse Arbeiderspartij nogal hard uithaalde naar de afgevaardigden van Erdogan’s APK die er door hem van werden beschuldigd “de ergste terroristen van ons land” te zijn. Valt iets voor te zeggen, maar al te lekker viel die opmerking natuurlijk niet. De APK-afgevaardigden bestormden het spreekgestoelte, waarna het hele parlement zich ermee ging bemoeien. Speciale aandacht voor Şık (kaal hoofd) die over een prima rechtse directe blijkt te beschikken. De knokpartij duurde bijna 30 minuten en na afloop moest het bloed van de vloer verwijderd worden.

Uitgelichte afbeelding: Ahmet Şık – By Hilmi Hacaloğlu – Gazeteci Ahmet Şık Tutuklandı, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55544165