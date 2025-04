Knijp voedselbanken af, stop met het bewaken van aankomende stormen

Weer een keur uit de kroniek van Kirsten Verdel van de opbouw van fascistische VS. Hulde aan de journaliste.

Dag 74:

– Trump noemt Russische soldaten ‘geweldige mensen’ en wil hen helpen omdat Rusland volgens hem 2500 man per dag verliest.’

– Het Witte Huis ontslaat zes medewerkers van de National Security Council. Dit gebeurt vlak na een bezoek van Laura Loomer. De extreemrechtse activiste claimt eerder dat 9/11 een inside job is en adviseerde Trump naar verluidt om de werknemers te ontslaan omdat ze niet loyaal zouden zijn.

Dag 75:

– Trump verplicht Harvard om pro-Palestijnse protesten te stoppen, het DEI-beleid te beëindigen en mee te werken aan deportaties via Homeland Security; bij weigering verliest de universiteit 255 miljoen aan onderzoeksfondsen.

– Stephen Miller, vice-stafchef van het Witte Huis, legt uit dat Trump importheffingen wil instellen om de afhankelijkheid van buitenlandse toeleveringsketens te verminderen en bedrijven te dwingen productie terug naar de VS te verplaatsen, wat banen en nationale veiligheid zou herstellen.

– Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid stuurt per vergissing een e-mail naar legaal in de VS verblijvende Oekraïners, waarin staat dat hun tijdelijke verblijfsstatus is ingetrokken en dat ze zichzelf moeten deporteren.

Dag 76:

– Minister Bondi van Justitie zet Justitie-advocaat Erez Reuveni op non-actief wegens ‘nalatigheid om toegewijd te pleiten voor het standpunt van het ministerie’ na zijn kritiek op de onterechte deportatie van Garcia. Reuveni had erkend dat Garcia onterecht was uitgezet en bekritiseerde het ontbreken van duidelijke redenen voor zijn koppeling aan MS-13.

– De ‘basisheffing’ van 10% gaat per middernacht in op Amerikaanse zeehavens, luchthavens en douaneopslagplaatsen. In veel andere landen zullen de heffingen volgende week verder stijgen – waaronder de EU, dat te maken krijgt met een tarief van 20%. De invoerheffing van 25% op alle buitenlandse auto’s die in de VS worden geïmporteerd, ging donderdag al in.

Dag 77:

– Trump noemt de economische terugval een noodzakelijke stap en vergelijkt zijn tarieven met ‘medicijnen’.

– Trump zegt dat dat hij ook Amerikaanse staatsburgers naar gevangenissen in het buitenland wil deporteren, als dat goedkoper is dan ze in Amerika vastzetten. ‘I’d love that’, stelt hij. Hij voegt er aan toe dat hij niet weet of het wettelijk gezien mag.

– De Nationale Park Service past haar website aan: de hoofdafbeelding van Harriet Tubman, een leidende figuur in de Underground Railroad, een verzetsorganisatie tegen slavernij, is vervangen. De sitetekst benadrukte oorspronkelijk hoe ontsnapte slaven via dit geheime netwerk probeerden te ontsnappen. Die tekst is verwijderd. In plaats daarvan ligt de focus op de samenwerking tussen zwarte en witte mensen in de Underground Railroad.

Dag 78:

– De Trump-regering beëindigt enkele van de laatste levensreddende humanitaire USAID-programma’s in het Midden-Oosten, waaronder projecten met het Wereldvoedselprogramma in Libanon, Jordanië en Syrië en beurzen voor vrouwen in Afghanistan.

– Dr. Peter Marks zegt dat hij gedwongen werd om te vertrekken bij de FDA omdat hij weigerde Kennedy Jr.’s team onbeperkte toegang te geven tot een streng beveiligde vaccindatabase, uit vrees voor manipulatie of verwijdering van gegevens.

Dag 79:

– De Trump-regering trekt de verblijfsrechten in van 985.000 migranten die de VS binnenkwamen via de CBP One-app. Migranten moeten zich aanmelden voor zelfdeportatie via de vernieuwde versie van de app, CBP Home. De deadline daarvoor is gezet op 24 april en geldt voor meer dan 500.000 Cubanen, Haïtianen, Nicaraguanen en Venezolanen die via de app legaal toegang tot Amerika kregen.

– Trump kondigt aan dat er hoge heffingen komen op farmaceutische importen. Farmaceutische producten werden tot nu toe uitgesloten van heffingen.

Dag 80:

– Trump plaatst een socialmediabericht waarin hij zegt dat vandaag een goede dag is om aandelen te kopen. Uren later kondigt hij in een ander bericht aan dat er een pauze van 90 dagen komt voor de aanvullende importtarieven die hij enkele dagen eerder aankondigde en dat de meeste landen tijdens die pauze alleen het ‘basistarief’ van 10% hoeven te betalen. Voor China verhoogt hij de heffing juist, naar 125%. Hij zegt de pauze te starten omdat mensen ‘prikkelbaar en bang’ waren geworden.

– Trump tekent een decreet dat de door Obama-Biden ingestelde restrictie op waterdruk voor douche, toilet en vaatwassers terugdraait. De restrictie had ten doel het gebruik van water te verminderen.

Dag 81:

– Trump zegt dat het deportatiebeleid mogelijk worden aangepast voor bepaalde mensen op basis van aanbevelingen van boeren. Als boeren sterke redenen hebben om specifieke mensen te behouden, mogen ze tijdelijk blijven. De focus ligt op het ondersteunen van boeren, hotels en andere sectoren die arbeidskrachten nodig hebben.

– De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ontslaat honderden werknemers, waaronder wetenschappers die werkten aan orkaanmodellen, nadat een rechtbank de beëindiging van hun dienstverbanden goedkeurt. De medewerkers waren tijdelijk in hun functies hersteld, maar worden nu alsnog ontslagen.

Dag 82:

– De perswoordvoerder van het Witte Huis zegt dat alle buitenlanders die langer dan 30 dagen in Amerika verblijven zich moeten registreren bij de federale overheid. Het niet naleven hiervan is een misdrijf, bestraft met boetes, gevangenisstraf of beide. Bij niet-naleving zal men worden gearresteerd, beboet, gedeporteerd en nooit meer mogen terugkeren naar het land.

– Het ministerie van Landbouw (USDA) stopt wegens bezuinigingen meer dan 500 miljoen dollar aan leveringen aan voedselbanken, terwijl deze voedselbanken recordniveaus aan behoefte rapporteren.

