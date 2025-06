Knetterrechtse Reform UK grootste partij in peiling

De knetterrechtse partij Reform UK kan in een peiling van YouGov rekenen op 271 zetels als er nu verkiezingen zouden worden gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Labour gaat van 403 naar 178 zetels en van de Tories blijft helemaal niks over. De partij van Winston Churchill en Margaret Thatcher behaalt slechts 46 zetels.

Het Lagerhuis telt 650 zetels, voor een meerderheid heb je dus 326 zetels nodig. Reform en de Teries komen niet verder dan 316 zetels, maar een rechtse meerderheid komt in zicht.

Vooral oudere kiezers stappen over naar Reform en – in mindere mate – de Liberal Democrats. Jongeren blijven Labour over het algemeen trouw.

De verkiezingen zijn overigens (waarschijnlijk) nog ver weg. Premier Keir Starmer hoeft pas over vier jaar nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Bron: The Independent

Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Nigel Farage, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76761924