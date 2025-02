Knallende ruzie bij Ongehoord Nederland

Herrie in de tent bij de domrechtse complotomroep Ongehoord Nederland (ON!). Twee leden van de Raad van Toezicht zijn gisteren vertrokken. Voorzitter Bauke Gersing is door de ledenraad geschorst en Frank Ruesing is zélf opgestapt, vermoedelijk omdat hij de bui zag hangen.

Aanleiding tot de ellende bij de complotgekkies is de benoeming van Joost Niemöller tot hoofdredacteur. Die benoeming is slecht gevallen bij de leden en een deel van de medewerkers. Niet omdat Niemöller een racist is – daar ligt niemand bij ON wakker van – maar omdat de nieuwe hoofdredacteur in de coronatijd ongevaccineerden aanwees als schuldigen aan de dood van anderen. Uiteraard had Niemöller volledig gelijk – vaccinatie had allang verplicht moeten zijn – maar de wappies hebben hem dat nooit vergeven.

Eerder stapte Gideon van Meijeren al op als lid. Ook enkele andere vooraanstaande wappies, waaronder de derderangs rapper Bouke van de Vrugt (Covex Kafka) en de geflipte neuroloog Jan Hommel, zouden n.a.v. de benoeming van Niemöller bedankt hebben als lid.

Het kan nog leuk worden – of dat is het eigenlijk al – want de voormalige hoofdredacteur Arnold Karskens heeft een bodemprocedure aangespannen tegen zijn ontslag bij ON. Karskens werd nogal onceremonieel op straat gebonjourd, naar eigen zeggen omdat hij korte metten wilde maken met het het virulente racisme en antisemitisme binnen ON.

Bron: AD

