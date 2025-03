Klimaatverandering dramatisch voor tienermeisjes in Sahel

Meisjes en jonge vrouwen hebben het meest te lijden onder de klimaatcrisis die de Sahel momenteel treft, toont onderzoek door Plan International. De voedselonzekerheid neemt er toe, net als de schooluitval, en tienermeisjes zijn vaker slachtoffer van seksueel geweld.

In de Sahel, een regio die al geteisterd is door conflicten en waar velen op de vlucht zijn, is de impact van klimaatverandering overal merkbaar. Stijgende temperaturen, droogteperiodes en onregelmatige regenval vernietigen oogsten, verergeren voedseltekorten en vergroten zo de armoede. Voedselprijzen stijgen, en waterputten drogen uit.

Aan de studie A Gathering Storm werkten 25 jonge vrouwelijke onderzoekers mee. Zij verzamelden inzichten en ervaringen van bijna duizend tienermeisjes en jonge vrouwen in Burkina Faso, Guinee, Mali, Niger en Nigeria.

