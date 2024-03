Klimaatverandering beïnvloedt de luchtvochtigheid: zomers zullen veel warmer aanvoelen

De gevoelstemperatuur stijgt drie keer zo snel door de klimaatverandering. Dat zegt nieuw Amerikaans onderzoek verschenen in Environmental Research Letters.

Onderzoekers van de Universiteit van California in Berkeley hebben ontdekt dat de gevoelstemperatuur drie keer sneller stijgt door de klimaatverandering en de luchttemperatuur dus niet altijd een betrouwbare partner is om uit te drukken hoe ‘warm’ het is.

Daarvoor wenden we ons meestal louter tot de aangegeven temperatuur op de thermometer. Maar die laat de luchtvochtigheid buiten beschouwing en geeft ook niet aan hoeveel wind er bijvoorbeeld is.

