Klimaatmars roept luider dan ooit: Jetten, stop met fossiel!

‘Kies voor onze toekomst. Weg met fossiel’. Dat is de boodschap van de Klimaatmars aan premier Jetten op zaterdag 12 september in Amsterdam. De mars start op de Dam, om 13.00. De Klimaatcrisis Coalitie (KCC) zet met de mars kort voor Prinsjesdag druk op Kabinet Jetten om in actie te komen en fossiel in te ruilen voor hernieuwbare bronnen.

Op het podium staan Nobelprijswinnend hoogleraar klimaatgerechtigheid Joyeeta Gupta, schrijver Babah Tarawally, de succesvolle Haagse band Son Mieux en zangeres Merol.

De gespannen geopolitieke situatie die de fossiele prijzen omhoog jaagt en een zomer waarin extreme hitte en droogte wereldwijd alle records braken, maken de boodschap van de Klimaatmars urgenter dan ooit. De oproep om te breken met fossiel is in alle lagen van de samenleving te horen. Dat blijkt uit in mei gepubliceerd onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Bovendien is er volgens wetenschappers geen tijd meer te verliezen, omdat we nog sneller dan eerder voorspeld te maken hebben met extreme hitte en droogte, hier en elders ter wereld.

‘We moeten nu handelen. Deze zomer toont ons, met zweet op ons voorhoofd, wat de klimaatcrisis betekent. Er is geen tijd meer om rustig af te wachten. Toch kent het kabinet nog steeds flinke subsidies toe aan grote vervuilers zoals Tata Steel en Shell,’ aldus Merel Fiets, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging en woordvoerder van de Klimaatcrisis Coalitie.

Het is tijd voor een radicale koerswijziging van het kabinet, vindt de coalitie. Fiets: ‘We roepen op om veel meer te investeren in een rechtvaardige energietransitie en willen dit terug zien in de miljoenennota. De kosten en de gevolgen van de klimaatcrisis worden letterlijk doorgeschoven naar kwetsbaardere mensen, andere landen, en naar mijn toekomst en die van generaties daarna. Het kabinet moet ons beschermen en zorgen voor een leefbare planeet.’

De Klimaatcrisis Coalitie doet de volgende oproep aan het kabinet:

Fossiele subsidies: de miljarden aan fossiele en nucleaire subsidies van de overheid moeten direct worden besteed aan groene oplossingen, zoals windmolens.

Bestaanszekerheid: een duurzame transitie die zorgt voor groene banen en een betaalbare energierekening voor iedereen. Start een nationaal plan om tochtige woningen snel te isoleren. Dat zorgt voor lagere energiekosten, minder energieverspilling en een fijn thuis voor iedereen.

Een Wereldwijd Fossiel Verdrag: Nederland moet zich aansluiten bij een wereldwijd verdrag om te stoppen met olie, gas en kolen. Maak de aanpak eerlijk. Steun ook het Mondiale Zuiden met geld en kennis voor een eerlijke transitie en bescherming tegen klimaatrampen.

Hier vindt u alle eisen van de Klimaatcrisis Coalitie en de oproep aan het kabinet.

Bondgenootschap op het podium en op straat

Een van de sprekers op het podium is hoogleraar Joyeeta Gupta. Ze won samen met anderen de Nobelprijs voor de Vrede én de Spinozapremie voor haar baanbrekend onderzoek naar klimaatrechtvaardigheid. Ook Babah Tarawally, schrijver en columnist voor Trouw, staat op het podium. Prijswinnend zangeres en ‘Lady Gaga van de Lage Landen’ Merol en de zeer populaire Haagse band Son Mieux, die bekendstaat om spectaculaire live-acts, zorgen voor de muziek.

De Klimaatcrisis Coalitie bestaat uit: Oxfam Novib, Extinction Rebellion NL, Milieudefensie, Greenpeace Nederland, Fossielvrij NL, De Jonge Klimaatbeweging, DeGoedeZaak, Fridays For Future en Grootouders voor het klimaat. De coalitie heeft meer dan tweehonderd bondgenoten, zoals organisaties werkzaam in het onderwijs, binnen ontwikkelingssamenwerking, op het gebied van jongeren, migratie en natuur.

Laat je stem horen aan kabinet Jetten

De KCC roept iedereen op om op 12 september samen met tienduizenden mensen de straat op te gaan om het kabinet te laten zien dat er geen tijd meer is voor getreuzel, want de klimaatcrisis is nu. Het is nu tijd om in actie te komen en effectieve keuzes te maken voor een rechtvaardige, gezonde, betaalbare en duurzame planeet.

– Persbericht Klimaatmars