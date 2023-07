Klimaatapocalyps: komende dagen temperatuur van bijna 50 graden verwacht in Arizona

In het zuidwesten van de VS gaan de komende dagen weer wat hitterecords gebroken worden. De afgelopen dagen bereikte de temperatuur in de omgeving van Phoenix (Arizona), een hoogte van 44 graden Celsius, maar naar het zich laat aanzien komen daar deze week nog eens 4 of 5 graden bij. Er is zelfs een kleine kans dat de 50 graden bereikt wordt.

Dergelijke temperaturen zijn letterlijk levensbedreigend, met name voor ouderen en chronisch zieke mensen. Ook daklozen – en daar zijn er nogal wat van in de VS – hebben het zwaar. Zelfs in de schaduw en met voldoende water is het menselijk lichaam niet lang bestand tegen een temperatuur van rond de 50 graden. Diverse steden hebben inmiddels centra ingericht waar daklozen en mensen die zich geen airco kunnen veroorloven op het heetst van de dag beschutting tegen de hitte kunnen vinden.

Vooruitzicht op afkoeling is er voorlopig niet. Meteorologen verwachten dat de hittekoepel boven Arizona nog zeker een week standhoudt.

De zelfs voor het ZW van de VS extreme hitte wordt veroorzaakt door de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. De hittegolf wordt nog eens versterkt door een sterke El Niño.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: By RCraig09 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109613064