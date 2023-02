Klimaatactivisten die actievoerden tegen zwarte piet zijn ontslagen van alle rechtsvervolging

Twaalf activisten van Extinction Rebellion zijn op 13 februari 2023 door de politierechter in Assen ontslagen van alle rechtsvervolging voor het plegen van lokaalvredebreuk. De activisten verstoorden op 7 november 2022 een gemeenteraadsvergadering in Emmen, in solidariteit met Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Met dit protest spraken zij zich uit tegen anti-Zwart racisme, dat net zoals de klimaatcrisis is gebouwd op eeuwenlange uitbuiting van mens en planeet.

De twaalf activisten werden afgelopen jaar gearresteerd toen zij middels een vreedzame sit-in eisten dat de gemeente Emmen niet langer zwarte pieten bij Sinterklaasintochten zou toestaan. Kort hierop volgde vanuit Stichting Sinterklaas Emmen het bericht dat zij vanaf 2023 alleen met roetveegpieten zouden werken[1]. Het besluit werd positief ontvangen door de activisten, die dit tijdens de hoorzitting van 13 februari benoemden als teken van het belang van antiracistische actie. Woordvoerder Jerry Afriyie van KOZP/Nederland Wordt Beter: “De twaalf Extinction Rebellion activisten verdienen niet alleen vrijspraak, maar ook soortgelijke inspanningen van alle anderen die racisme in nabijheid van kinderen veroordelen. De strijd tegen zwarte piet, de meest zichtbare en tastbare vorm van anti-Zwart racisme, gaat ons allen aan.”

Demonstratierecht

Tijdens de rechtszaak werd ook gesproken over het demonstratierecht, wat in Nederland volgens Amnesty International in toenemende mate onder druk staat[2]. Demonstraties zouden te snel worden gezien als veiligheidsrisico, niet als uitoefening van een mensenrecht. De activisten van Extinction Rebellion (XR) onderstreepten als voorbeeld de buitenproportionele maatregel om enkele van hen langer dan drie dagen vast te houden. Ook de rechter sprak tijdens de zitting van disproportioneel politie-ingrijpen, en gaf zelfs aan dat arrestatie niet nodig was geweest. Woordvoorder Noor Blokhuis van XR: “Ik vind het zorgelijk om te zien dat demonstranten steeds harder worden aangepakt. Tijdens het vasthouden zijn verschillende van ons slecht behandeld, zo is een van ons naar Groningen verplaatst zonder dat daar goede reden voor was. Politie en OM lijken er alles aan te doen om ons af te schrikken van het gebruik van ons demonstratierecht.”

Kick Out Zwarte Piet en de klimaatbeweging

De sit-in in Emmen werd op touw gezet naar aanleiding van een oproep van stichting Nederland Wordt Beter – de organisatie achter de campagne Kick Out Zwarte Piet – om als bondgenoot zelf acties te organiseren tegen de racistische karikatuur. Noor Blokhuis: “Wij voeren actie vanuit de klimaatrechtvaardigheidsbeweging omdat racisme en de klimaatcrisis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Klimaatstrijd gaat niet zonder strijd tegen racisme.” Woordvoerder Jerry Afriyie van KOZP/Nederland Wordt Beter: “Iedereen in Nederland verdient het om in waardigheid en in een non-discriminatoire omgeving op te groeien. Zwarte piet is een overblijfsel uit het slavernij en koloniale verleden. Na bijna een eeuw strijd, met name door de nazaten van tot slaafgemaakten, zien we eindelijk het einde van de racistische karikatuur in zicht.”

– Persbericht Extinction Rebellion