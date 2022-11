Klimaatactivisten blokkeren snelweg in Engeland

Activisten van Just Stop Oil hebben voor de tweede opeenvolgende dag de M25, de drukste snelweg van Groot-Brittannië, geblokkeerd. De politie heeft 16 mensen gearresteerd.

Zeven mensen werden maandag in alle vroegte al preventief opgepakt, op verdenking van “samenzwering om opzettelijk of roekeloos openbare overlast te veroorzaken”. Nog nooit van gehoord, zei je? Dat kan kloppen: het is een nieuw “misdrijf’ onder de pas ingevoerde Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022, waarop een maximumstraf van 10(!) jaar staat.

Just Stop Oil zegt in een statement op haar site zich niets aan te zullen trekken van de intimidatiepogingen. Ook zal het niet bij deze ene actie blijven:

This is not a one day event, expect us every day and anywhere. This is an act of resistance against a criminal government and their genocidal death project. Our supporters will be returning – today, tomorrow and the next day – and the next day after that – and every day until our demand is met: no new oil and gas in the UK.