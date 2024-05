Er bestaat in Canada een volk, de Kingfisher First Nation, met een eigen taal. Die werd systematisch onderdrukt vanaf ruwweg 1850 bij de kolonisering: ‘Kill the Indian in the child’ was het motto op de gedwongen kostscholen. Met een streng taalverbod. Dat is nu voorbij: een parlementslid van Ontario, Sol Manakwa, kon er voor het eerst in zijn eigen taal spreken. Die taal heet Anishininiimowin. Gewoon een soort Fries dus maar dan langer.

