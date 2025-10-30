Kilimanjaro is driekwart van zijn planten verloren

In amper een eeuw tijd is de Kilimanjaro 75 procent van zijn natuurlijke plantensoorten verloren. Veranderingen in landgebruik – met name groeiende steden en landbouw, zijn daarvoor de belangrijkste oorzaak.

De Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika. Miljoenen mensen die in het gebied wonen, zijn afhankelijk van de diverse ecosystemen van de berg voor onder meer hout, voedsel en water. Maar de verscheidenheid aan soorten in die ecosystemen neemt af als gevolg van door de mens veroorzaakte druk. Daarbij zijn onder meer zaken zoals klimaatverandering, vervuiling, invasieve soorten en landgebruik.

Duitse wetenschappers analyseerden historische kaarten, satellietbeelden en volkstellingen om de drieduizend plantensoorten in kaart te brengen die in de regio voorkomen. Daaruit blijkt dat de berg tussen 1911 en 2022 de soortenrijkdom met maar liefst 75 procent zag afnemen.

