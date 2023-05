Kerken, wees relevant en spreek je uit tegen onrecht!

Voor de meeste Nederlanders zijn geloof en kerkbezoek niet vanzelfsprekend, signaleert predikant Axel Wicke. Terwijl mensen snakken naar zingeving, gerechtigheid en bevrijding, mist het instituut aansluiting met mensen en hun zorgen. Wicke denkt aan bijvoorbeeld de groeiende sociale ongelijkheid en de wereldwijde klimaatcrisis. “Hoe kunnen we mensen helpen of steunen, heel concreet in hun dagelijkse zorgen en problemen?”

Graag neem ik een duik in de geschiedenis. De kerk kwam in de eerste twee eeuwen op voor grote groepen in de samenleving. Mensen die nauwelijks een stem hadden en meestal rechteloos aan de zijlijn stonden. Of zelfs uitgebuit en onderdrukt werden. Denk aan vrouwen en tot slaaf gemaakten. In de eerste eeuwen was de kerk de enige organisatie die vrouwen een ambt en taken toevertrouwde. Het werd een plek waar zij zelf een stem kregen.

