Estafettedienst in Kampen als asiel voor uit te zetten gezin

Déjà vu: in de herfst van 2018 werd er in de Bethelkerk in Den Haag een estafettedienst gehouden terwille van een Armeens gezin dat in de kerk geherbergd werd (ik heb er zelf ook een dienst verzogd).

Nu houdt de Open Hof-kerk, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen, een estafettedienst:

Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants dat in Kampen sinds donderdag kerkasiel krijgt aangeboden, blijft daar nog minstens weken veilig zitten. Omdat de overheid volgens de Nederlandse wet geen kerkdiensten mag onderbreken, wordt er 24 uur per dag gezongen, gebeden en gelezen zodat vader en moeder Babayants met hun vier kinderen niet kunnen worden uitgezet. “Wij gaan daarmee door, we hebben net de roosters voor de komende tijd gelegd”, vertelt een gemeentelid van de kerk. “Er zijn al diverse belangstellenden geweest, mensen die hier voor de familie komen bidden. We doen wat we kunnen.”

De kerk heet geen actief onderhoude nsite, lees mee bij Hart van Nederland.

– Uitgelichte afbeelding: videostill. De diensten zijn wel op Youtube te vinden.