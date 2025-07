Kenia lanceert Shirika-plan voor vluchtelingen: Van humanitaire afhankelijkheid naar integratie

De Keniaanse overheid wil met het Shirika-plan honderdduizenden vluchtelingen niet langer vastzetten in kampen, maar integreren in de maatschappij. President William Ruto noemt het “een inclusief en progressief ontwikkelingsmodel waarin mensenrechten centraal staan”.

Jean Baremba kwam in 2018 aan in Kenia na een vlucht uit een door oorlog verwoest leven in het oosten van de Democratische Republiek Congo. De 42-jarige vader en zijn vier kinderen vertrokken kort nadat de moeder van de kinderen tijdens een aanval van rebellenstrijders op hun dorp om het leven was gekomen.

“De rebellen ronselden mannen onder dwang om voor hun leger te vechten. De tegenstanders werden gedood en hun bezittingen in brand gestoken. Ik wist te ontsnappen; helaas verloor mijn vrouw het leven”, vertelt Baremba.

Baremba, een ervaren timmerman, vond samen met zijn kroost de weg naar het vluchtelingenkamp Kakuma, 800 kilometer ten noordwesten van de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

“Ondanks alle uitdagingen gaf Kakuma me een tweede leven en nieuwe hoop”, zegt de vader van vier.

