Kati Piri over Marjolein Faber: ‘dat mens is knettergek!’

Een al even hilarische als beschamende vertoning, met – voor de zoveelste keer – een hoofdrol voor Marjolein Faber, de grootste kneus van het kabinet Wilders I. PvdA’er Kati Piri krijgt geen antwoord op een vraag aan Faber, die voor de zoveelste keer niet verder komt dan het uitkramen van een serie door Wilders op papier gezette dooddoeners. Piri is het spuugzat en noemt Faber buiten de microfoon ‘knettergek’. Wat dan voor Joost Eerdmans reden is de rol te spelen die hem het beste ligt: die van verklikker.

Het valt overigens te vrezen dat deze absurde theatervoorstelling Faber buiten linkse kring géén reputatieschade oplevert. Faber sloot het debat af met de opmerking “ik zit hier voor de kiezer, niet voor iedereen uit Verweggistan”. Precies wat veel – en echt niet alleen rechtse – kiezers willen horen. Op Twitter wordt Faber nu ‘een topper’ genoemd, die ‘zich niet gek laat maken door giftig links’. Het aantal (onironische) photoshopjes met Faber in een heroïsche pose is al niet meer te tellen.

