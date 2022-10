Kari Lake, kadidaat-gouverneur in Arizona: Sluit journalisten op!

Het kruisje om haar nek doe ’t ‘m – voor mij dan. Politici – in de VS – die dat zo dragen tijdens hun campagne deugen meestal niet. In dit geval klopt dat volkomen. Kari Lake, kandidaat-gouverneur in Arizona, is ofwel de onbegrijpelijkste christen die ik in lange tijd heb gezien, ofwel de meest meelijwekkende mens wegens zeer ernstige denkproblemen. Ik maak geen grap: hoe kan iemand zo vol haat zitten?

Ze komt uit een ongescheiden middleclass gezin van een leraar en verpleegster met acht kinderen, had twintig jaar een baan als anchor-woman bij de tv, ziet er prima uit… Wat is er met die vrouw toch ooit mis gegaan?

O ja: Arizona ligt tegen Mexico aan en tussen New Mexico en Californië. Er wonen 7 miljoen mensen – soort Randstad, maar dan anders… vanwege ook de Grand Canyon, hun grachtengordel, maar dan… Ze hebben na Texas de langste grens met Mexico.

Meteen maar even één voorbeeld: Lake stelde in 2020 al voor om journalisten op te sluiten – dit tegen de achtergrond van Lakes onbewezen leugennieuws dat Bidens verkiezing 2020 vervalst zou zijn. Ze staat ook op een foto met nazi-synpathisant Greyson Arnold en is bovendien een anti-vaxxer. ‘In God we trust!” staat er op de dollar.

In Amerika is het haten van de tegenstander onder gristenen duidelijk het eerste gebod. Dat fanatisme waarmee gristenen bij abortusklinieken staan, de agressie op hun koppen en wat er uit hun gescheld opklinkt – het tekent de ernstige en trieste toestand van die mensen – onze medemensen. Zelfinzicht? Hè, wat? Waar heb je ’t over… Zijn er dan twee bijbels, denk je dan – eentje zonder ‘heb uw naaste lief als uzelf’ of ‘heb uw vijanden lief’ of ‘keer iemand uw andere wang toe’…?

Zeker. In de VS wel. De serie van Thijs van den Brink – die ik vertrouw – over Amerika komt er ook maar niet achter hoe dat nou toch allemaal kan. Er is wel opvallend veel geïsoleerdheid.

Terug naar Kari Lake. Na zo’n inleiding kan ik haar nu effe niet hard gaan veroordelen. Maar wat word ik godkrakeme somber van zulke ellende. Zij moet in haar soort wel de ergste vrouw van Amerika zijn – als je het leest: op direct speelniveau voor onze Geert. En ze was zelfs ooit lid van de Democraten en steunde ooit Obama… Maar een pagina waarop ze stelde dat haar democratische tegenstandster Katie Hobbs gesteund werd door George Soros, is van haar site verdwenen. 404! Ze heeft het ook wel over ’the Soros-media’. Maar wat kan je verwachten…? De Amerikaanse website Jewishinsider.com beschrijft op 25 oktober wat voorvallen en wordt daar niet blij van.

Op 21 oktober was het Indigenous People’s Day in de VS – en Lakes campagnemedewerker twitterde ‘Happy Indi…’ etc bij een afbeelding van een mensenoffer. Een lone-wolf columnist pluist precies uit hoe en wat.

Arizona telt 22 indigenous volkeren – die daar overigens voor een deel heen gedeporteerd zijn, maar goed: ze zijn er. Kari Lake wijdt geen letter aan hen op haar eigen site. Bekendste zijn de Apache (uitspraak A-petsjie), Navajo, Hopi en Mojave (uitspraak: Mo-havi). Wiki heeft er een goed stuk over.

Raar genoeg krijg je een foute uitslag bij het zoekcommando ‘immigration site:karilake.com’. Die term moet er wel zo’n 100 maal voorkomen, maar…

What went wrong, Kari? How? Why? When?

Can I help?

– Uitgelichte afbeelding: Wikipedia