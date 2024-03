Kapitalist van de maand: Wouter Bos & Co, € 291.000 ex-ex per jaar

Jaja, keuzes in de zorg. Jaja, gratis geld bestaat niet volgens Wouter Bos. Beetje belerend, vind je niet, Woutje Bosjesman? Denk jij echt dat ik dat nog niet wist? Jij hebt bovendien makkelijk praten met je €291.000 per jaar (ex vakantiegeld, bonussen, leasebak en pensioenpremie – EN IK WIL OOK NIET WETEN HOEVEEL!). En nu krijgt jouw eigen Menzis op zijn flikker omdat je bedrijfje de zorgplicht ontduikt en te lange wachtlijsten laat bestaan.

Dat noemt zich dus socialist.

Effe rekenen: dat is dus per maand bijna € 25.000, per week bijna € 5.600, per werkdag € 1.100. Dat is dus per uur € 280.

Het wettelijk minimumloon per uur op 21-jarige leeftijd is in 2024 € 13,27. Jij Wouter, bent dus ook 21 keer zo goed als een 21-jarige vakkenvuller. Of als een AOW-er. Of ruwweg een bijstandontvanger. Of of of…

En dat is nog niet het ergste. Jullie van Menzis zijn een coöperatie – iets van boeren uit een dorp die samen een vertederend melkbedrijfje beginnen, of mensen uit een wijk die samen hun ziektekosten verzekeren. Eén voor allen, alleen v… hééél sociaal allemaal. Maar misschien leg ik wel de klemtonen verkeerd. En bedoelen jullie: een VÓÓR allen…

Want dan maar eens even dit lijstje van Woutertjes Menzis-collega’s:

gewoon lid raad van bestuur – H. Sloots, van € 267.000 in 2021, en opeens zomaar naar € 275.000;

dir. N. Pijnenburg, van € 194.000 naar € 214.000

dir. M. Fieten, van € 201.000 naar € 214.000

Dir. H. Rotteveel, van € 202.000 naar € 214.000

Dir. E. Agterdenbos (zielig type..), van € 169.000 naar € 214.000

Totaal incl W. Bos (€ 291.000), van €1.324.000 opeens zomaar naar € 1.636.000

Dus het totaal is 24% gestegen… Hè? De prijindex voor consumenten steeg toch met iets van 11%? Hoezo dan 24%?

– Zeur niet zo, hadden we gewoon zin an… en jullie konden ons toch niks maken…

– O, sorry.

Daar zitten dan de commissarisjes niet bij: Peter van Lieshout € 44.000, J. Kemna € 36.000, T, Cuppen, M Becker, T Rinsema en F. Scheele ieder € 29.000. Samen € 196.000. Die vergaderen een middagje per maand. Dat is dan ruwweg € 2.500 per keer.

Goed, goed: ik hou me in. Nu komt het punt – althans: ik doe mijn best.

De zorgplicht van de vier grote verzekeraars – jaja, van ziektekosten. Dat zijn dus Zilveren Kruis-Achmea, CZ, VGZ en… Menzis. Ja jij, Woutje! Ik en veel andere mensen kunnen zich bont en blauw ergeren aan het eeuwige gezeik van die clubs. Houd je kop en betaal! En bemoei je verder nergens mee, godsamme… dat dan maal 30 – want zoveel van die VVD-liberaloclubs zijn er intussen.

(Met dank aan de ongelofelijke gewetenloze uitholler Hans Hoogervorst van de VVD, die dat voorhenklaar bracht. En die was eerst lid van de PvdA, maar liep over naar het grootkapitaal. Wiki: “In 2005 veroorzaakte Hoogervorst tijdens de Algemene Beschouwingen grote opschudding in de Tweede Kamer en daaropvolgend in de media, door zijn vinger in zijn keel te steken om te laten zien dat hij moest kotsen van de kritiek van oppositieleider Wouter Bos (PvdA) op zijn beleid. (…) In 2007 werd hij voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zijn salaris in deze functie, van 420.000 euro per jaar, ruim twee ton meer dan de minister-president, leidde tot Kamervragen. “)

De z-verzekeraars waar we allemaal voor de rest van ons bestaan mee getrouwd zijn, bestaan geheel en al op een enkele na om voor hun zogenaamde Cie-ie-O-o-o of Presidenten van de Raad van Bestuur kapitalen te verdienen, in ieder geval € 291.000 per jaar, dat is dan per maand… – o nee, dat had ik al gedaan.

O ja nog een citaatje van de site van Achmea: ‘Achmea is ervan overtuigd dat iedereen een goed leven verdient’.

Oja? En dan wat? En is hééél Achmea daarvan overtuigd?

PS1: In de docu over Tata gisteravond vertelde een zeer gedreven actievoerster dat zij een keer werd opgebeld door een raadslid van GroenLinks. Of ze wilde ophouden met inspreken bij de raad. Ze wist er niks van en zo nog wat. PS2: Nu moeten we weer van een uiterst bekakte oude dame het Holocaustmuseum gaan bezoeken. Ik merk bij mezelf dat ik dat dan vanzelf niet wil. En al helemaal niet voor 20 € – terwijl de Duitse staat er 4 miljoen euro in heeft gestoken. En Oostenrijk 4 ton. PS3: Bij ‘De Christelijke zorgverzekeraar’ – onderdeel van Achmea – kun je online christelijke zelfhulp krijgen bij seksverslaving. PS4: Esthertje Voetje, hoofdredactrice van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, gaat helemaal los over ‘de opening’: daar werd door ‘rapaille’ gescholden en geschreeuwd, en het was allemaal antisemitisme. Dat er ook Joden meedemonstreerden… ach.

– Uitgelichte afbeelding: Door Unknown. Copyright holder of the picture is the Dutch State. – Rijksvoorlichtigsdienst. The Dutch government agency for information to the public and press, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2183642