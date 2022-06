Kapitalisme is dodelijk: zoals in Honduras voor Berta Cáceres en in Srebrenica

Cáceres voerde actie tegen de aanleg van de dam van Agua Zarca, en werd in 2016 thuis vermoord in opdracht van Roberto David Castillo, directeur van een energiebedrijf. Hij krijgt minimaal 22 jaar, en er zijn nog zeven anderen voor de moord veroordeeld. Castillo leidde de Hondurese energiemaatschappij Desa. Dat meldt de BBC vandaag. Bij onze bouwfraude zijn niet direct doden gevallen.

Maar wel in Srebrenica. Daar konden Servische soldaten onder generaal Mladic en president Karadzic ongehinderd genocide uitvoeren. Moord, desgewenst op grote schaal, is een bij uitstek kapitalistisch middel om met tegenstanders af te rekenen.

Er hebben volgens berichten die ik niet heb gecheckt, ook ongeveer 10 Dutchbatters zelfmoord gepleegd. Zou ik misschien ook wel hebben gedaan, als ik de moed had gehad.

Overste Karremans, ons licht in de duisternis van Srebrenica, niet. Ben ik het helemaal niet mee eens. Maar ja, we kunnen niet allemaal Jan van Schaffelaar, Van Speijk of de Spartaanse koning Leonidas zijn, die met 300 man een bergpas tegen een enorme Perzische overmacht moest verdedigen – wat hij deed, de dood ijskoud en minachtend in de ogen kijkend. Hij stierf daar met zijn 300 man, de Perzen kwamen er daar wel door, maar konden Griekenland niet veroveren.

Hij had gelijk: we sterven toch en onze botten vergaan sowieso, maar soms blijft ons goede voorbeeld een tijdje hangen… 2500 jaar om precies te zijn. Waartoe zijn wij op aarde?

Om onze beloften te houden, Kar.

Om moed te houden ondanks tegenslag, Kar.

Om een voorbeeld voor anderen te zijn, indien mogelijk, Kar.

Maar forceer je niet hoor…!

Kar wil Leonidas niet navolgen, maar dat had hij natuurlijk wel moeten doen – misschien had hij nog nooit van L. gehoord. ‘Zij eraan, wij eraan! Over my dead body‘, had hij moeten roepen tegen zijn m/v’s.

Het lijkt me een goed idee om op elke veteranenbijeenkomst waar Dutchbatters komen, de film ‘300’ over Leonidas’ moed en einde te vertonen. En dan helemáál op het Malieveld aanstaande zaterdag, op de ‘nationale veteranendag’ (kosten: ruim € 2,5 miljoen).

Kapitalisme leidt sowieso makkelijk tot machtsmisbruik vanwege wij/zij gedoe, de afbakening van belangen van groepen en het creëren en bevorderen van tegenstellingen. Het curieuze is natuurlijk dat de nazi’s zich ‘socialistisch’ noemden, maar het uitgangspunt van u-n-i-v-e-r-s-e-l-e mensenrechten even ‘vergaten’. Hun ‘socialisme’ was louter gestoeld op de behoefte aan macht, vooral over de politiek en het bedrijfsleven. Voeg er dan nog ‘nationaal’ aan toe…

Het blijft opmerkelijk dat er bij de Dutchbatters en bij het NIOD (die het rapport over Sre schreef, 3.300 pagina’s jawel…hier te downloaden ) nul komma nul, GEEN besef lijkt te bestaan over de kapitalistische contekst van deze Sre-genocide. Het uitgangspunt dat een clan, een geografisch gehechte groep (boeren bijv.) vanwege het bestaan van die groep alleen al andere of betere mensenrechten zou hebben dan een andere… Tsja.

Als Kar Rutte zaterdag bijvoorbeeld echt voor schut wil zetten… dan weet-ie wat ie moet doen. Schaffelaar! Van Speijk! Leonidas!

PS1: Rwanda en UK:

waarom schakelt de UK niet de UNHCR in? En is het niet zo dat die in de eerste plaats gaat over de hulp aan vluchtelingen? Even checken of ze iets over de Rwanda-deal melden: jazeker, al op 14 april. Ze vinden het niks.

PS2: Beach Boys

Bij de 80ste verjaardag, 20 juni, van de nog levende Brian Wilson, Beach Boy: hij was geniaal maar behoorlijk verward en depressief, en heeft zijn broers overleefd. Hij stichtte de groep. Ze woonden in 1972 een half jaartje in Nederland (Carl schuin tegenover ons in Hilversum, A. Perkstraat 43, Brian in Laren) en hadden een studio in Baambrugge. ‘Sloop John B’ haalde nr 1 in NL.

– Uitgelichte afbeelding: By UN Environment – ONU Brasil – https://vimeo.com/214055225, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75284769