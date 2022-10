Kanye West zegt slachtoffer te zijn van Een Groot Joods Complot

Volgens rapper Kanye West is zijn (tijdelijke) ban op Instagram het gevolg van Joodse sabotage. Kenye – op sociale media bekend als ye – dreigde naar ‘death con 3’ te gaan tegen Joodse mensen. ‘Death con 3’ is een Freudiaanse verspreking verwijzing naar ‘defcon 3’, de op 2 na hoogste alarmfase van het Amerikaanse leger.

West was afgelopen week te gast bij Tucker Carlson. Omgang met Carlson is voor niemand gezond, maar West maakte het wel héél bont. Zo wist het rapidool te melden dat Donald Trump de beste bedoelingen heeft, maar het slachtoffer is van de manipulaties van zijn Joodse schoonzoon Jared Kushner.

Eerder verscheen de zwarte rapper al op een modeshow in Parijs met de leuze ‘White Lives Matter’ op zijn t-shirt, iets dat hem door zijn collega Sean Combs (Puff Daddy) niet in dank werd afgenomen. De beide rapsterren kregen flink ruzie, waarbij de stoppen bij West volledig doorsloegen. Inmiddels is ook Puff Daddy onderdeel van Het Joodse Complot om Kanye de mond te snoeren.

Uitgelichte afbeelding: By Jason Persse – https://www.flickr.com/photos/jasonpersse/5710284405/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95363694