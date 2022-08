Kanttekeningen bij de Taiwancrisis

Ik miste in de discussie rond Taiwan (Formosa) en Pelosi – schoonmoeder van de Nederlandse Amerika-correspondent Michiel Vos – het woord ‘Tibet’. En de term ‘Oeigoer’. En ‘Hongkong’. En ‘Plein-van-de-Hemelse-Vrede-protest. En ’15 april 1989′. Tsja.

Zou het niet leuk zijn om de VOC-tijd op te rakelen, toen Nederland van 1624 tot ruwweg 1668 een groot deel van Formosa-Taiwan runde? Of de Japanse bezetting van 1895 tot 1945? Ze zouden wat mij betreft het best bij Japan kunnen, maar ja, 1945 hè… ligt wat gevoeligjes. Al is er wel een soort toenadering tussen de twee. Sony gaat er een nieuwe fabriek bouwen – als ’t doorgaat. Nederland heeft er nogal wat zakenpartners in de chipsector. Zie mijn stukje over China bouwt nu zijn derde vliegdekschip. De VS heeft er elf en zes in aanbouw, Frankrijk één, het VK twee, Italië twee, Z-Korea twee, Japan vier etc etc etc..