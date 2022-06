Kan het gezeur over wetenschappelijke twijfel NU stoppen?

Vorige week professor dr Jaap Goudsmit, epidemioloog, breeduit in de media over twijfel. Riemen vast: daar gaan we…

Er is volgens hem geen twijfel aan, dat de kern van de wetenschap TWIJFEL is… Ik natuurlijk naar het scherm schreeuwen: Gelul! En de zwaartekracht dan? De landing op de maan? Penicilline? Einstein en E=mc2? Klopt dat dan wel? En heeft Hitler eigenlijk de holocaust wel veroorzaakt? Maar onze Japie gaf geen krimp. En wacht even: het gaat me er niet om dat je nooit meer mag twijfelen, maar ik heb de pest aan hanig kijk-mij-‘s-dom-durven.

Kustaw Bessems schrijft in zijn column in de Volkskrant over giftig wantrouwen – dat wil hij dan ook weer niet aanhangen. Nee, dan kan je je net zo goed meteen inschrijven bij de twitterklas ‘de grootste gek mag ’t zeggen’ van de Wapcademie.

Kustaw wil als journalist voorkomen dat je kwaad wordt als Rutte weer eens liegt. Rutte is overigens vergeleken bij Boris Boef een kleine jongen. Boris was correspondent in Brussel voor o.m. de Daily Telegraph en verzon – loog – allerlei niet bestaande EU-regels. Samen met zijn huisduivel Dominic Cummings loog en bedroog hij zich door de Brexit-campagne heen. Daarbij gebruik makend van de vuile trukendoos van Cambridge Analytica. Lees vooral het paragraafje ‘Lying’ in Boris’ WP-bio. Aan Boris MOET je twijfelen. Net als aan Rutte, Poetin, Trump. BRPT dus.

Boris heeft racisme gemeen met Rutte, die daar in 2007 voor veroordeeld is. Boris kankerde tegen alles, zelfs tegen Obama, en The Guardian publiceerde vorig jaar een lijst van zijn leugens (en bij de voetnoten is dit nr 850…zie link). Nee, het gaat me niet om Boris, of Rutte, of Trump, of Poetin… wantrouwen is en blijft verreweg het belangrijkste breekijzer in mijn kistje. Klopt dat wel? Hoe zit dat eigenlijk… Wie zegt dat dan? Waar staat dat dan?

Even een Gideonnetje er tussendoor, om te lachen of zo? Jaap van Dissel is corrupt! Dat is-ie niet en Gideon was zo dom dat afgelopen week nog eens te herhalen bij Ongehoord Ned (even snuiten…). JvD is regeringsadviseur, geen wetenschapper, hij is geen professor in Oxford, aan het MIT of de Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften of of of… Overigens moeten de sponsoren van de bijbanen van die profrakkers ook goed in de gaten gehouden worden, zeker. Alles moet in de g…

PS1: Minnesma

Marjan Minnesma heeft de ‘groene Nobelprijs’ gewonnen, officieel de ‘Goldman Environmental Prize“. Kassa: $ 200.000. Maar ik ken helemaal niemand in de naamlijst – echt NoBody. Zal zeker ook aan mij liggen… Goldman erfde zijn geld overigens uit het Levi Strauss-imperium.

PS2: Ongehoord…

Ongeh NL had het uiteraard weer over de ‘mainstream media’ – hun eigen grote boze wolf in hun natte nachtmerries. Maar ze konden maar niet ophouden over de NCTV-misdragingen – en wie kwam daarmee tevoorschijn…? Toch niet.. ehhh… nee, écht? De… de… NRC? En volgens hun nieuwe ster-kamerlid Harm Beertema van de PVV in hun uitzending steunt de Volkskrant en al die andere M&M’s de regering. Ehhh wie? Beertema – wie kent ‘m niet – zit zo’n 4.300 dagen in de Kamer, maar ik had nog nooit van ‘m gehoord. Zal ook wel weer aan m… Hij heeft vorig jaar VIJF schriftelijke vragen gesteld. Oeioeioei… pas toch op, Harmpie! Dit jaar is ’t er noh nie van gekomme… Gaat ’t, Harm jochie? Zal ik water voor je halen? Zit je goed?