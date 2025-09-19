Kamermeerderheid vindt ‘Antifa’ terroristische organisatie

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland, in navolging van de Verenigde Staten, ‘Antifa’ aanmerkt als een terroristische organisatie. Vóór een daartoe strekkende motie van FVD stemden PVV, BBB, SGP, JA21 en – tot mijn verbazing – ook de VVD.

Juridisch is het een betekenisloze motie. Premier Schoof gaf gisteren al aan dat het aan de rechter is Antifa toe te voegen aan VN- of EU-sanctielijsten. Hij ontraadde de motie, wat betekent dat de regering de motie naast zich neer gaat leggen. In theorie is het mogelijk dat BBB en VVD alsnog gaan onderzoeken of het mogelijk is ‘Antifa’ te verbieden, maar voordat het zover is zijn we wel een paar jaar verder en zit er een nieuw kabinet. In dat opzicht is er echt geen enkele reden tot paniek.

Het bovenstaande wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal niks aan de hand is. Iedereen met enig gezond verstand hóópt natuurlijk dat we na de verkiezingen in oktober een centrumkabinet krijgen, maar als de VVD bereid blijkt te zijn tóch weer in zee te gaan met de PVV – die gewoon weer 35 zetels gaat halen – dan is een (radicaal)rechts kabinet bepaald niet uitgesloten. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat iemand bereid is een coalitie te vormen met de geflipte extreemrechtse complotdenkers van FVD, maar wie weet. Ik dacht ook dat Hillary Clinton Donald Trump met één vinger in de neus zou verslaan en we weten allemaal hoe dát afgelopen is.

Update: Orbán gaat in navolging van Trump ‘Antifa’ verbieden.

