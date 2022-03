Kamerlid FVD: Holocaustontkenning in de Tweede Kamer is ok

Holocaustontkenning in de Tweede Kamer? Helemaal toppie, volgens FVD-complotmarmot Gideon van Meijeren. Als het zo uitkomt, zijn nazi’s VVMU-fundamentalisten. Het moet gezegd: Kamervoorzitter Henk Nijboer *) grijpt hier goed in. Hulde.

De Holocaust ontkennen? Volgens #fvd kamerlid Gideon van Meijeren is dat toegestaan #omgangsvormen pic.twitter.com/jw4ITavTms — dr. Marina (@mmeeuw) March 9, 2022

*) oorspronkelijk werd Bosma voor de dienstdoende voorzitter aangezien.

