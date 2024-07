Kamerdebat Deel 2: hoofddoekdebat verwordt tot scheldpartij

Ik had echt een borrel nodig tegen de vieze smaak na Wilders’ agressie en gescheld in de Kamer – wat de voorzitter liet gaan; waarvoor veel dank! De linkse oppositie valt niets te verwijten. Hier wat punten:

⦁ ergste Kamerdaad: Wilders die kritiek van Yeşilgöz op Agema en W een ‘valse vuile beschuldiging’ noemt – en de voorzitter zwijgt

⦁ 2de ergste K-daad: Wilders’ ‘slappe hap’-uiting en tweet en die zo Schoof voor de bus gooit, volkomen respectloos

⦁ Positief: 1ste beste K-daad: benoemen van racisme en omvolking bij de PVV-ministers Klever, Faber en Agema

⦁ 2de beste K-daad: Jettens uitdaging aan Sloof om Esmah Lahlahs hoofddoek te steunen

⦁ 1ste ergste regeringsfeilen: voorspelbare slapte en gestuntel van Schoof, hij had het nooit moeten doen; hij had tegen Wilders’ moeten zeggen: ‘Wilt u dat ik nu vertrek? Dan doe ik dat meteen – dit pik ik natuurlijk niet.’

⦁ 2de ergste R-feilen: Agema die achter Schoofs rug om twittert

⦁ rol oppositie: op slappe SGP na prima, juiste kritiek op omvolking, discriminatie en racisme van Timmermans, Jetten en Ouwehand, Van Baarle, maar ook van Bontenbal en Bikker

⦁ dieptepunt debat algemeen: zwijgen van Omtzigt over racisme en hoofddoekjes; hopelijk stopt hij snel met dit omvolkingskabinet

⦁ vies voetnootje: de valse, machteloze tasmaanse duivel Thierry Baudet toonde tijdens het debat een boek: ‘De schijn-élite van de valse munters’ [AG: spelfouten uit het origineel] uit 2010, waarin tientallen malen de term ‘omvolking‘. TB zei de auteur niet meer te weten. De Kamervoorzitter kromp ineen, liet zijn hoofd zakken en zweeg weer verder – wat hem siert! Hij schaamde zich!

(Uitgever is Prometheus oftewel Mai Spijkers, dat ook antifascistische boeken uitgeeft, zoals van Umberto Eco, maar ook de nieuwe NL-versie van Mein Kampf. Geld is geld! Maar ’s effe vragen of ze dat blijven promoten, net als Bol en Amazon etc.)

O ja, zei TB, de auteur is ene M. Bosma.