Kamala Harris vermoedelijke opvolger Biden

Het zal je niet zijn ontgaan dat Joe Biden zich terugtrekt als presidentskandidaat, waarschijnlijk onder druk van de partijtop die denkt dat Biden het af gaat leggen tegen Donald Trump. Vermoedelijk wordt vice-president Kamala Harris zijn opvolger. Harris kreeg gisteren opvallend snel de steun van vrijwel alle Democratische leiders, waaronder Sanders en AOC. Een tegenkandidaat zal van goede huize moeten komen: vermoedelijk pleegt hij/zij politieke zelfmoord.

Kamala Harris will be the next President of the United States. I pledge my full support to ensure her victory in November. Now more than ever, it is crucial that our party and country swiftly unite to defeat Donald Trump and the threat to American democracy. Let’s get to work. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 22, 2024



Over Harris’ kansen tegen Trump lopen de meningen uiteen. Persoonlijk denk ik dat Brianna Wu gelijk heeft: Harris’ gender en etniciteit zullen geen grote rol spelen in de campagne. FWIW, want ik was er óók van overtuigd dat Hillary Clinton Trump met één vinger in de neus zou verslaan.

In het Magawereldje had blijkbaar niemand rekening gehouden met dit scenario. De hele Republikeinse campagne is/was erop gericht Biden af te schilderen als een seniele oude man die je het landsbestuur niet toe kunt vertrouwen. Plotseling is de Republikeinse kandidaat de niet-al-te-heldere oude man, iets wat Trump’s campagneteam zich vandaag pas leek te realiseren. Trump is as we speak op Truth Social bezig met de zoveelste tirade tegen ‘Sleepy Joe’. Blijkbaar moet zijn team hem nog vertellen dat Biden niet meer meedoet.

Nazimiljardair Elon Musk liet er geen gras over groeien. De eigenaar van Twitter heeft in de hoop op een flinke belastingverlaging miljoenen aan Trump gedoneerd en gooide er geheel in stijl meteen maar een antisemitische complottheorie tegenaan:

Opmerkelijke tweet voor een man die zélf maandelijks $45 miljoen doneert aan Trump.

De mensen die ertoe doen op links – Sanders, Robert Reich, AOC – spraken hun waardering uit voor Biden. Uiteraard tot groot ongenoegen van geschift links. Hier de reactie van Owen Jones, de huisantisemiet van de Guardian:

Ook de Poetin/Assad-propagandisten van Wikileaks lieten er geen gras over groeien:

Nog nooit een woord vuil gemaakt aan Poetin, maar Harris hebben ze bij Wikileaks meteen in het vizier. Nieuw is het natuurlijk niet, Wikileaks fungeert al heel lang als een verlengstuk van de Russische geheime dienst:

Hoe dan ook: plotseling wordt de campagne weer heel interessant. De Republikeinen hadden het initiatief, maar dat zijn ze kwijt. Magagekkies roepen nu in koor dat Harris geen president kan zijn omdat beide ouders niet zijn geboren in de VS. Die theorie zingt al langer rond, maar heeft geen enkele juridische basis. Het tekent de verwarring bij de Republikeinen dat een jaren geleden al volledig gediscrediteerde ’theorie’ van stal wordt gehaald.

Uitgelichte afbeelding: Door United States Senate – Senator Kamala Harris, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93059004