Kaddish is een conceptalbum over de Holocaust van de Engelse band Towering Inferno. Het is het eerste en enige album van de band.

Towering Inferno werd opgericht door Andy Saunders en Richard Wolfson, beiden van Joodse afkomst. Volgens het duo is Kaddish “a dream history of Europe in the wake of the Holocaust”. Brian Eno omschreef het album als “het meest angstaanjagende album dat ik ooit gehoord heb”. Het is zeker één van de meest originele en provocerende albums die ik ken. Bij vlagen is Kaddish inderdaad benauwend en angstaanjagend – ook al versta je geen woord van de teksten – maar in al zijn somberheid is het ook heel indrukwekkend.

De titel verwijst naar het gelijknamige joodse gebed, één van de oudste en belangrijkste gebeden in de joodse liturgie. Het gebed kan misshien nog het best omschreven worden als een gebed voor het zieleheil van een overledene. Het is niet geschreven in het Hebreeuws, maar in het Aramees, de taal die de Joden tijdens de Babylonische ballingschap spraken. In Kaddish wordt de naam van God geheiligd en om de snelle komst van de Messias gevraagd. Het eerste deel is een geloofsbelijdenis in God en Zijn soevereiniteit, het tweede is een gebed voor de overledene en het derde is een gebed voor de levenden. Het gebed wordt door een zoon of door een andere directe nabestaande gezegd ter afsluiting van de begrafenisplechtigheid.

Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend – Cartea Neagră, see also United States Holocaust Memorial Museum, Local Roma, supervised by a Romanian policeman, help remove corpses from the Iasi-Calarasi death train during a stop in Targu-Frumos., from Federation of the Romanian Jewish Communities, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2868916