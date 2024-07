Dit is de bijdrage van Esther Ouwehand aan het debat over het aantreden van het kabinet-Schoof. Aanleiding voor Wilders om Schoof te schofferen over het benoemen van twee ministers als racistisch. Wilders zou blij moeten zijn dat het bij twee bleef.

– Uitgelichte afbeelding: Door not stated – http://www.partyfortheanimals.info/content/view/311, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19654815