Kabinet past stikstofplannen niet aan na afwijzing VVD

Het kabinet is niet van plan de stikstofplannen aan te passen nu het partijcongres van de VVD die plannen met een nipte meerderheid heeft afgewezen. Volgens minister Van der Wal is het aan de Tweede Kamer te beoordelen of de plannen aangepast moeten worden, niet aan het VVD-congres.

Gisteren gaf Mark Rutte al aan dat de plannen wat hem betreft niet gewijzigd worden.

Om Henk Vredeling te citeren: “congressen kopen geen straaljagers”.

Het plebejische deel van de VVD-achterban is van mening dat het kabinet de boeren opoffert aan de natuur, iets wat we niet moeten willen. Liever een groene woestijn en opgehokte varkens dan een gezonde leefomgeving, frisse lucht en een mooie natuur.

Het VVD-congres was overigens ook van mening dat de maximumsnelheid terug moet naar 130 km per uur, want racen is een mensenrecht.

Of de fractie de rug ook recht weet te houden is natuurlijk maar de vraag. In de peilingen doet de VVD het momenteel niet best, wat een overweging zou kunnen zijn de eigen ministers terug te fluiten. Anderzijds: er zijn geen verkiezingen in zicht, een opvolger voor Mark Rutte is in de verste verte niet te bekennen en de fractie is minder reactionair dan de achterban.