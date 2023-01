Kabinet geeft onomwonden toe dat zogenaamd eigen risico er is als belasting voor chronisch zieken

Grover kan het kabinet-RutteIV niet toegeven dat “eigen risico” in de gezondheidszorg een speciale belasting voor chronisch zieken is:

Het kabinet verandert de regels van het medisch eigen risico. Per behandeling hoeven patiënten nog maar maximaal 150 euro van hun eigen risico te betalen, terwijl dat nu bij een dure behandeling meestal het hele bedrag van 385 euro is. Dat betekent bijvoorbeeld dat iemand die één keer per jaar onder het mes moet en verder geen arts bezoekt goedkoper uit zal zijn dan nu.

Is er zelfs niemand op beleidsniveau bij het ministerie van zogenaamde volksgezondheid die NIET zo volstrekt wereldvreemd redeneert over zieken die maar eens gaan afwegen of die ingreep wel medisch noodzakelijk is, want het kost je toch mooi 150 euro?

Patiënten worden langer geprikkeld om na te denken of gebruik van de behandeling medisch noodzakelijk is, of de behandeling wel op dat moment moet plaatsvinden en of een minder vergaande behandeling ook genoeg is, schrijft het kabinet.

Dat “eigen risico” is ooit ingevoerd door een VVD-griezel die vond dat armlastigen maar eens duidelijk moeten voelen dat ziek zijn en behandeld worden geld kost.

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Omid Armin on Unsplash