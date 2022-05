Kabinet erkent institutioneel racisme bij Belastingdienst

Het kabinet erkent bij monde van staatssecretaris Marnix van Rijn dat er bij een deel van de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Mensen werden verdacht van fraude op basis van hun afkomst.

Het was al heel lang duidelijk dat mensen er door de Belastingdienst uit werden gepikt op basis van hun etnische afkomst, maar het kabinet wilde tot nu toe niet spreken van institutioneel racisme. Dan zou men immers erkennen dat de rot diep in het systeem zélf zit en niet alleen een probleem is van individuele ambtenaren die de grenzen uit het oog verloren.

Uit onderzoek van het door het kabinet zélf ingehuurde advieskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) blijkt echter onomstotelijk dat de Belastingdienst het frauderisico baseerde op o.a. etnische afkomst. De mensen die op die wijze op fraudelijsten belandden, werden door de Belastingdienst vrolijk betiteld als ‘criminelen’. Meestal zonder dat er sprake was van een concrete verdenking, maar gewoon omdat ze de ‘verkeerde’ achternaam hadden.

Leuk natuurlijk, die erkenning, maar ondertussen is er bij de Belastingdienst nog steeds niemand op straat gebonjourd. En dan hebben we het niet over Onderknuppel X, maar over de leidinggevenden binnen de dienst die nu hun handen in onschuld wassen, maar natuurlijk precies wisten wat er gaande was. Ook de compensatie van de slachtoffers laat nog steeds op zich wachten. Het kabinet gaat daar de komende week uitsluitsel over geven. Niet de eerste keer dat Rutte en co dat toezeggen, dus enig cynisme is op dat punt waarschijnlijk wel gerechtvaardigd.

Bron: RTL Nieuws

