Jürgen Habermas noemt Israël’s oorlog tegen Hamas gerechtvaardigd

De Duitse filosoof Jürgen Habermas heeft de oorlog van Israël tegen Hamas “principieel gerechtvaardigd” genoemd. Opmerkelijk, want toen Rusland Oekraïne binnenviel, hield Habermas zich opzichtig op de vlakte. Wat – voor alle duidelijkheid – natuurlijk niks afdoet aan zijn stellingname in de oorlog tussen Israël en Hamas.

In een verklaring die mede werd ondertekend door polemoloog Nicole Deitelhoff, jurist Paul Günther en politicoloog Rainer Forst stelt Habermas dat over de reactie van Israël gediscussieerd kan worden, maar dat Israël het volste recht heeft terug te slaan.

Dat die reactie in Duitsland heeft geleid tot een heropleving van het antisemitisme, is volgens de ondertekenaars al helemaal schandalig: “Het democratische zelfbeeld van de Bondsrepubliek Duitsland, dat gericht is op de verplichting om de menselijke waardigheid te respecteren, is verbonden met een politieke cultuur waarbinnen het Joodse leven en het bestaansrecht van Israël centrale elementen zijn die speciale bescherming verdienen in het licht van de massamisdaden uit het nazi-tijdperk”.

