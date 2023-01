Journalist Rena Netjes ontvangt doodsbedreigingen van PKK-aanhangers

Journaliste Rena Netjes zegt doodsbedreigingen te hebben ontvangen van aanhangers van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK en haar Syrische filiaal PYD/YPG. Netjes ontvangt vaker doodsbedreigingen – vrij standaard wanneer je prominent aanwezig bent op Twitter – maar dit keer waren de bedreigingen akelig concreet.

‘We hebben jouw adres in Amsterdam en Turkije. Je bent niet zo veilig als je je voelt. We hebben onze ogen op je gericht, en op een dag zullen we aanvallen’, staat er onder andere in de verschillende e-mails. Ook werden er in de afgelopen dagen verschillende hackpogingen gedaan in haar social media-accounts en website. Onbekenden melden haar aan voor nieuwsbrieven van homoseksuele pornosites en maken neppe Twitteraccounts aan onder haar naam – precies zoals ook beschreven staat in de e-mails die ze ontving.

Ok guys. I’m going public with this. For the past few weeks I h been receiving death threats and other warnings from Rojava Kurdish accounts (incl from Paris). Tonight I got emails that they made my profile on lesbian/gay/sex accounts. I pay a price for exposing PYD propaganda. — Rena Netjes (@RenaNetjes) January 1, 2023

Rena Netjes publiceert al jaren over Syrië. Ze staat bekend als een fel criticus van het moorddadige Assad-regime, wat haar niet populair maakte in zowel extreemrechtse als anti-imperialistische kringen. Netjes heeft goede contacten in Syrisch Koerdistan en oefent regelmatig kritiek uit op de wijze waarop het Syrische PKK-filiaal PYD/YPG zich meent te moeten gedragen.

Netjes begon – als bijna iedereen op links – als sympathisant van de YPG, met name vanwege de rol van die beweging in de strijd tegen ISIS. Vanaf 2016 kreeg ze van haar contacten in Syrisch Koerdistan steeds vaker verhalen te horen over etnische zuiveringen, het monddood maken van de oppositie, politiek gemotiveerde executies en het recruteren van kindsoldaten door de YPG. Ook de samenwerking van de PYD/YPG met Assad en de pogingen toenadering te zoeken tot Assad’s financier Poetin droegen ertoe bij dat Netjes naar eigen zeggen van mening veranderde.

De in Istanboel wonende Netjes denkt dat het onwaarschijnlijk is dat de PKK echt een moordaanslag op haar zal plegen: “Wat ze willen is dat ik stop met schrijven. En dat ga ik niet doen!”.

Meer achtergronden in dit artikel op Villamedia, waaruit ook de citaten hierboven afkomstig zijn. In de podcast van Joint-Politics op Spotify bespreken Rena Netjes, Ingeborg Beugel en Okke Ornstein hoe journalisten onder bedreiging werken. Ook Beugel en Ornstein zijn in het (recente) verleden ernstig bedreigd.

Uitgelichte afbeelding: De strijd om Kobane, 2014 – By PersianDutchNetwork – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36218867