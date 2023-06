Jongen gedood in Balata-kamp, en rare uitspraak militaire procureur-generaal

Een jongen van 19 is overleden als gevolg van een Israelische inval, dinsdag, in het Balata-vluchtelingenkamp bij Nablus. De 19-jarige Firas Hashash, een zwaar autistische jongen, werd dinsdagmiddag afgeleverd bij het Rafidia-ziekenhuis in Nablus met kogelwonden in zijn borst, onderbuik en een been. Hij werd dood verklaard. Er waren behalve Firas nog acht andere gewonden, die vielen toen de troepen zich terugtrokken. Zij kwamen om een arrestatie te verrichten maar moesten onverrrichter zake terugkeren.

Dinsdag zijn in de buurt van de nederzetting Mevo Dotan vier militairen en een Israelische burger gewond geraakt doordat zij vanuit een auto zijn beschoten. De burger was een dertiger die bij een checkpoint eerste hulp werd verleend en vervolgens werd vervoerd naar het Hillel Yaffeh Medisch Centrum in Hadera. De vier militairen raakten licht gewond. Zij zaten in een jeep die was geposteerd bij Yabad, een plaats vlakbij Jenin. De auto van waaruit werd geschoten verdween. Het leger is ernaar op zoek.

Het bureau van de Israelische militaire procureur-generaal maakte woensdag weer één van de wonderlijke beslissingen bekend waarmee de Israelische militaire rechtspraak zo langzamerhand hele boekenkasten kan vullen. Volgens een onderzoek van de procureur-generaal was het niet mogelijk gebleken een verband vast te stellen tussen laakbaar gedrag van militairen van het Netzah Yehuda bataljon van de Kfir Brigade en de dood van de 80-jarige Omar Abdelmajid Assaad uit het dorp Jiljilya (ten noorden van Ramallah) op 12 januari van dit jaar. Assaad kwam die avond terug van een avondje kaarten met een vriend. Hij werd gearresteerd, zijn handen werden gebonden, hij werd geblinddoekt, kreeg een prop in zijn mond en hij werd neergelegd op de ijskoude stenen. Hij zou ook geslagen zijn.

Toen de militairen later terugkwamen, zijn handen losmaakten en zijn blinddoek en de prop verwijderden reageerde hij niet meer. De soldaten lieten hem desondanks liggen en vertrokken. Dorpsgenoten waarschuwden een ambulance en later in het ziekenhuis werd geconstateerd dat Assaad, die hartpatiënt was, was overleden. Omdat Assaad ook Amerikaans staatsburger was, was er aangedrongen op een diepgaand onderzoek. Maar volgens de procureur-generaal was niet aangetoond dat er een oorzakelijk verband was tussen zijn dood en het liggen op ijskoude stenen, alhoewel hij niet om hulp kon vragen, de prop in zijn mond zijn ademhaling bemoeilijkt kon hebben en het ijskoude weer ook niet in zijn voordeel was geweest. De militairen, die hadden aangevoerd dat Assaad toen hij werd gearresteerd begon te schreeuwen, zodat ze hem wel moesten knevelen omdat hij anders het dorp kon waarschuwen dat er een actie gaande was, worden alleen disciplinair gestraft. De familie van Assaad kreeg nog een veeg uit de pan dat zij niet hadden meegewerkt met het onderzoek. Blijkbaar is het in Israel niet helemaal duidelijk dat wanneer iemand met een hartkwaal van 80 wordt geslagen door een groep Kfir-soldaten, zijn handen gebonden worden, en hij een blinddoek voor en een prop in zijn mond krijgt en wordt neergelegd op ijskoude stenen in ijskoud regenachtig weer, dit zou kunnen leiden tot een hartaanval.

– Uitgelichte afbeelding: Hendrik Wieduwilt from Berlin, Germany, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons