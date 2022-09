Jongen gedood bij razzia na aanslag op bus

Israelische solaten hebben in de nacht van zondag op maandag tijdens een razzia een 19-jarige jongen in Qabatiya (bij Jenin) ernstige verwond met schoten in zijn hoofd en een been. De jongen, Taher Mohammed Zakarna, werd naar een ziekenhuis in Jenin vervoerd maar overleed later. Afgezien daarvan werden vijf mensen gearresteerd in Qabatiya. Tijdens de razzia werden de troepen beschoten. In totaal werden zondag 17 mensen aangehouden.

De razzia in Qabatiya werd gehouden in de jacht op de daders (en hun eventuele helpers) van een aanslag op een bus de dag ervoor. In de Jordaanvallei werd een bus vanaf een truck beschoten. Een achttal kogels gingen door de voorruit en verwondden zeven mensen van wie alleen de (burger) chauffeur ernstig. De overige zes, allen militairen, werden niet levensbedreigend gewond.Twee van hen konden zelfs plaatselijk behandeld worden.

Twee van de aanvallers konden worden aangehouden toen hun auto in brand vloog en zij eruit sprongen. Waarschijnlijk brak de brand uit doordat zij onvoorzichtig omgingen met olie die zij op de bus gooiden en hoopten aan te steken. Zij bleken neven van elkaar. De derde, de vader van één van hen ontkwam. De aanslag werd opgeëist door de Brigade van de Martelaren van al-Aqsa, een met al-Fatah verbonden militie.

In de nacht van zondag werden ook vier Israelische militairen gewond toen een militaire post in het centrum van de Westoever werd beschoten. Zij werden niet ernstig gewond. De daders ontkwamen. Verder werd een man opgenomen in een ziekenhuis in Jeruzalem nadat zijn auto op route nr 60 met stenen was bekogeld.

Uitgelichte afbeelding: Photo by nour tayeh on Unsplash

Ook verschenen op Abu’s blog