Johan Fretz maakt gehakt van NPO

Hilarische takedown van de wijze waarop de NPO extreemrechts faciliteert. Overdreven? Nee. Iemand recentelijk nog klimaatwetenschappers of politici van GL, PvdD en/of BIJ1 op tv gezien?



“Goedenavond. Welkom bij OP1. Met vanavond: Bert Kankerkoorts. Hij stak het huis van minister Christianne van der Wal in de fik. Wanneer gaat Den Haag eindelijk naar hem luisteren? Weten we eigenlijk wel genoeg van de schadelijke gevolgen van vleesvervangers? We praten erover met Henk Bleker. Een transman op een Pride poster: gaat dat niet een beetje ver? We praten erover met ‘Neonazi’s voor het Vrije Woord’. En tot slot: Talitha Muusse mocht vandaag mee op een tractor en beweert dat ze dit programma ook ooit heeft gepresenteerd. Dit is OP1!”.

