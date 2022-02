Joe Rogan vliegt weer gierend uit de bocht

Podcaster Joe Rogan is (weer eens) in opspraak geraakt nadat er online oude afleveringen van zijn podcast opdoken. In die afleveringen gaat de “komiek” ouderwets te keer over en tegen alles wat hem voor de voeten komt.

Het meeste opzien baarde Rogan’s gebruik van het “n-woord”, waarop hij tot voor kort blijkbaar verzot was. Daarnaast vergelijkt de domrechtse held de bewoners van zwarte wijken met karakters uit de film ‘Planet of the Apes’ en moet hij smakelijk lachen om het verhaal van een gast die vrouwen dwong tot seks. Humor, niet waar?

Rogan zag de bui al meteen hangen en haastte zich zijn excuses aan te bieden op Instagram. Volgens Joe is het natuurlijk allemaal heel pijnlijk, maar mogen we uit zijn gedrag beslist niet afleiden dat hij een racist is. Bovendien heeft hij zijn leven gebeterd. Je kent het wel.

Naar verluid is Spotify wat minder gelukkig met Rogan’s uitspattingen. Het platform heeft 70 van zijn oude podcasts verwijderd, ongetwijfeld niet zonder reden.

Onlangs raakte Rogan ook al in opspraak nadat o.a. Neil Young en Joni Mitchell hun muziek van Spotify haalden omdat Rogan in zijn podcast desinformatie over coronavaccins verspreidde. Naar aanleiding van die ophef verloor Spotify 17% van de marktwaarde.

Uitgelichte afbeelding: By Steven Crowder – https://www.youtube.com/watch?v=Y8Uu3HNlVdo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77963388