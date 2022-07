Joe Manchin draait nu dan eens de Republikeinen een loer

Eindelijk hebben de Democraten de Republikeinen eens een loer gedraaid. Twee weken geleden had senator Joe Manchin gezegd dat hij bij nader inzien toch niet akkoord zou gaan met een pakket belasting- en klimaatmaatregelen dat de Democraten in de volgende Reconciliation Bill wilden stoppen. Reconciliation Bills zijn pakketten financiële maatregelen, of maatregelen die in elk geval op de een of andere manier een financiële component moeten hebben. Een belangrijk aspect ervan is dat ze niet gefilibusterd kunnen worden, en er dus geen supermeerderheid van 60 stemmen in de Senaat voor benodigd is. Daarom probeert men vaak voor allerlei wetten te beargumenteren dat ze wel degelijk een of ander essentieel financieel aspect hebben, zodat ze in zo’n Reconciliation Bill gestopt kunnen worden. Meestal heeft men maar één zo’n kans per termijn – als ik het goed onthouden heb – maar op de een of andere wijze hebben de Democraten er nu twee, Zit het ze tenminste eens met íets mee.

De Republikeinen nu, hadden gedreigd dat als die maatregelen zouden worden genomen, zíj een wet die 280 miljard dollar aan steun voor wetenschap en computerchips zou moeten fourneren zouden blokkeren. Maar omdat Manchin dus gezegd had alsnog niets voor die belasting- en klimaatmaatregelen te voelen gingen de Republikeinen ervan uit dat die van tafel waren.

Nu blijkt echter dat Manchin later alsnog met Democratische senaatsleider Chuck Schumer tot een akkoord is gekomen, na eerder een zeer verhit gesprek met hem te hebben gehad. Dit zou immers de zoveelste keer zijn dat Manchin de plannen van Bidens kabinet zou saboteren. Maar dat akkoord werd pas openbaar nadàt die wetenschaps- en chipssteun al door de Senaat was gekomen, met steun van de Republikeinen, die zich nu goed genaaid voelen:

“Sen. John Cornyn (R-Texas), a key player in getting the chips and science bill passed, said he received “we received assurance privately from some Democrat, including the staff of the Senate majority leader, that the tax and climate provisions were off the table,” which Republican said would be a precondition for moving the chips bill. “ (The Hill)

Schumer en Manchin bezweren uiteraard dat dit geen opzet was en dat de timing van een en ander nu eenmaal toevallig zo uitkwam.

Uit blinde woede hebben de Republikeinen nu echter een geheel andere wet geblokkeerd, een die medische hulp aan kankerpatiënten onder veteranen zou regelen, die die ziekte ten gevolge van hun werk opgelopen hadden. Aanvankelijk was er ruime steun van de Republikeinen voor deze wet, maar nu waren er ineens veel minder senatoren die er vóór stemden. Waaruit blijkt dat de Republikeinen volstrekt geen agenda hebben, anders dan het saboteren van Democratische plannen. Al sinds de regeringen van Obama is dat hun enige doel: ten koste van wat dan ook voorkomen dat de Democraten welk succes dan ook boeken. Hier kun je zien hoe Ted Cruz en andere senatoren elkaar feliciteren met dit “succes”:

Later in de video zie je voormalig Daily Show presentator Jon Stewart uitleggen – die op zeker moment even helemaal dichtklapt – hoe men dus letterlijk over lijken gaat, zelfs onder hun éigen stemmers, alleen maar om de Democraten dwars te zitten.

(Kapitool Washington – eigen foto Laurent)